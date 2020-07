El comercial de Nike que le da la vuelta al mundo

Escucha la nota:



La famosa marca Nike publicó un comercial inspirador llamado “You can’t Stop Us” (no puedes detenernos) que se basa en los inconvenientes que ha generado el coronavirus, no sólo en el mundo en general si no también en los deportes en particular.

El material audiovisual, que se ha vuelto viral en redes sociales y ha dado de que hablar, tiene un notable detalle de edición ya que es a pantalla doble pero con las imágenes integradas.

Para este video se analizaron más de 4,000 clips de acción deportiva, se seleccionaron 73 secuencias y se retratan a 53 atletas en 24 disciplinas.

Durante la sucesión de momentos deportivos, que dura aproximadamente 1 minuto y medio, se le incluye una música emotiva acompañada de una voz en off que va narrando un mensaje en inglés.

Esta cuarentena ha hecho que la industria deportiva se detenga en todo el mundo, debido a que para evitar contagios de esta enfermedad se necesita prevenir el contacto físico, entre otras cosas.