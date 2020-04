Dueña de bar dona billetes que decoraban paredes a personal desempleado

Ante las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19, muchos establecimientos cerraron sus puertas, tal es el caso del restaurante “The Sand Bar”, ubicado en Tybee Island, Georgia, Estados Unidos.

Las paredes del bar se encontraban decoradas con billetes de un dólar, por lo que Jennifer Knox, dueña del lugar, decidió retirar el dinero para ayudar a su personal que ahora está desempleado.

De acuerdo con CNN, Knox dijo: “estábamos sentadas allí con las puertas cerradas y fue como oh, Dios mío, hay dinero en las paredes y tenemos tiempo libre. Tenemos que recuperar este dinero”.

Aproximadamente, durante casi 15 años, los clientes han dejado un billete de un dólar engrapado en las paredes del establecimiento, sin embargo, al ver el restaurante vacío mencionó que “haré lo que pueda por mi gente”.

Jennifer compartió en sus redes sociales que después de una semana y media de limpiar y contar los billetes, logró recaudar 3 mil 714 dólares. Posteriormente, más clientes se unieron a la causa y juntó un total de 4 mil 104 dólares para sus empleados.

Over a span of three days, a Tybee Island bar removed $3,714 worth of bills stapled to their walls to give to their unemployed staff. 📸Jennifer Knox of The Sand Bar pic.twitter.com/Aiz2NBCPxy

— Amanda Jackson (@AmandaJ_TX) April 8, 2020