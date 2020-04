¡Diversión desde casa! Google lanza juegos más populares de sus “doodles”

El famoso buscador, Google, anunció que estarán disponibles los juegos de “doodles” más populares, para amenizar el aislamiento social por la pandemia del Covid-19.

La compañía utilizó el lema “Quédate y Juega en Casa con los Populares Doodles de Google”, para invitar los usuarios a pasar el confinamiento de una forma entretenida.

As people around the 🌏 stay home, we’re launching a throwback #GoogleDoodle series looking back at some of our fan favorites.

Today, hop into our 2017 Doodle game celebrating 50 years of Kids Coding! 🐰🥕#GoogleDoodle → https://t.co/i8DB1FpPrW pic.twitter.com/Z7lgMKspvN

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 27, 2020