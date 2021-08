Discriminación a mesero por ser homosexual, no le dejan propina

En Estados Unidos, Wisconsin, un mesero fue víctima de homofobia, los clientes no dejaron propina y se excusaron dejándole un mensaje en el recibo.

A pesar de que la cuenta fue de alrededor 3 mil pesos, el mesero no recibió nada por su servicio,“el servicio fue bueno, pero no damos propina a los homosexuales pecadores”.

To the folks who felt it was necessary to write this hateful note and not tip…don’t worry me and about 250 others will cover the tip for you. #LoveTrumpsHate #BeKind pic.twitter.com/Uic9MEBt5m

— Eric Salzwedel (@ericsalzwedel) August 18, 2021