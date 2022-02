Desde George Harrison hasta 'Cantinflas': Conoce a los famosos que han muerto por culpa del cáncer

Una de las enfermedades más mortales en el mundo es el cáncer. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2020, 10 millones de personas en el mundo perdieron la vida debido a este padecimiento.

Aunque todas las vidas humanas tienen el mismo valor, en muchas ocasiones los casos de celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer llaman más la tención. Aquí te contamos sobre algunos famosos que murieron de esta enfermedad.

Las estrellas mexicanas que se apagaron por culpa del cáncer

México perdió a uno de sus grandes talentos cinematográficos por esta enfermedad. Mario Moreno ‘Cantinflas’ fallecía a los 81 años por culpa del cáncer de pulmón.

A la actriz Edith González le fue detectado cáncer de ovarios en 2016 y pasó tres año combatiendo su padecimiento. A los 53 años se apagó la luz de la estrella de las telenovelas mexicanas.

Aunque Héctor Suárez pasó toda su carrera haciéndonos reír, su desenlace estuvo lleno de lágrimas y dolor. El cáncer de vejiga nos arrebató la oportunidad de seguir disfrutando su talento un 2 de junio del 2020.

Las víctimas a nivel internacional

George Harrison, ex integrante de The Beatles, falleció de la misma enfermedad que padeció Cantinflas. Después de una dura batalla, y múltiples operaciones el ex beatle murió a los 58 años de edad.

Otra de las leyendas del rock que perdimos fue David Bowie. El duque blanco ocultó durante 18 meses padecía cáncer de hígado Sabiendo que su vida era cortó, grabó “Black Star”, el álbum que le puso punto final a su carrera y fue publicado dos días antes de su muerte.

La música en español también ha sufrido sus pérdidas por esta enfermedad. La cantante Rocío Durcal y Paul Donés, vocalista de Jarabe de Palo, también sucumbieron ante el cáncer.