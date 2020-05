¡De espanto! “La muerte” aparece en playa para ahuyentar a visitantes

Luego de que el gobierno de Florida, Estados Unidos, tomara la decisión de reabrir las playas del estado, en medio de la pandemia del Covid-19, un hombre apareció con disfraz de “La muerte” para ahuyentar a los visitantes.

Se trata de Daniel Uhlfelder, un abogado y activista que acudió a una de las playas del condado Walton, para protestar en contra de las personas que no respetan el distanciamiento social por coronavirus.

En el noticiero de una cadena local, Uhlfelder advirtió a los ciudadanos de Florida sobre los peligros de estar en la playa ante la pandemia. “Creo que deberíamos tomar medidas más efectivas. Es demasiado temprano y poco oportuno para regresar a las playas públicas”.

Además, señaló que “la gente saldrá lastimada y por eso estoy aquí. Desearía no tener que hacer esto, pero nadie más lo está haciendo”.

Daniel Uhlfelder recibió algunas críticas debido a que algunos estados de EEUU están levantando las restricciones para volver a la vida normal, poco a poco, indica RT.

Someone called the cops on my Grim Reaper tour pic.twitter.com/wTP1pPymm2

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 4, 2020