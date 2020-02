Critican a Sergio Mayer por “llorar” durante discurso sobre feminicidios

Escucha la nota:



La creciente problemática de feminicidios en el país, conmovió al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, que apenas pudo contener el llanto.

Lo anterior, al referirse al caso del asesinato de la niña de siete años, Fátima, que pasó cinco días desaparecida y su cuerpo fue localizado no por las autoridades, sino por vecinos de Tulyehualco.

En una rueda de prensa en que se abordó el caso del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, perpetrado por un ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo que sus hijas ya no quieren salir a jugar al parque.

Ahora entiendo porqué Sergio Mayer no triunfó en telenovelas o películas, pésima actuación.

Haciendo pausas y carraspeando, para no estallar en llanto, la voz del diputado Mayer Bretón se quebró al compartir que su hija le ha pedido no olvidar recogerla, al salir de la escuela.

El legislador expresó su solidaridad con las niñas y mujeres del país, en especial quienes han sido víctimas de violencia y agresiones.

“Quiero hacer patente aquí y ahora mi solidaridad y empatía con las niñas y mujeres de México. Me preocupa, me preocupa como padre escuchar a mi hija, que cuando va a la escuela… cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla. Me preocupa que mi hija, mis hijas no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas”, dijo casi sollozando.

Acto seguido, el diputado Mayer cambió de semblante y de tono de voz, cuando se le recordó que en meses pasados, se filtraron en redes sociales, grabaciones donde se le escucha tratar de manera agresiva y con palabras altisonantes a una de sus colaboradoras, con la que enfurece por no haber llegado a recogerlo a determinado punto de la ciudad, lo cual lo obligó a hacerlo caminar dos kilómetros.

Consultado respecto a esas reacciones diametralmente opuestas, una ante el caso del asesinato de una menor de edad y otra, ante una falla cometida por una integrante de su equipo a la que trató con cierto grado de violencia de género, el diputado de Morena visiblemente molesto, respondió.

Aseveró que quienes critican sus lágrimas en un caso y su actitud agresiva en otro, no lo comprenderán porque no tienen “empatía” y no se han puesto “en sus zapatos”.

Dijo que cuando se hace campaña, en este caso política, se enfrentan situaciones de crisis y sus colaboradores también tienen responsabilidades qué cumplir, aunado a que él es muy exigente con las personas con las que trabaja.