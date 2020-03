¿Coronavirus Challenge? Influencer lame retrete de avión

Una influencer originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha dado de qué hablar, luego de que compartió en su cuenta de TikTok el “Coronavirus Challenge”.

Se trata de Ava Louise, quien publicó un video en el que se observa cómo lame el asiento de un inodoro del baño de un avión.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020