Con pirotecnia, manifestantes atacan a reportera

Tras el fallecimiento del afroamericano George Floyd, a manos de un policía, miles de personas se han sumado a protestas en distintas zonas de Estados Unidos, sin embargo, algunos se manifiestan de forma violenta.

Un ejemplo es el caso de la reportera Jo Ling Kent, quien, durante una transmisión en vivo para un canal de televisión local, fue alcanzada por una granada, en la ciudad de Seattle.

WATCH: @jolingkent is hit with fireworks during live broadcast as protests in Seattle, Washington, quickly escalate. pic.twitter.com/0KdpGXzhH6

En el video que se ha difundido en redes sociales, se aprecia que, al momento en que la periodista estaba frente a la cámara, manifestantes lanzaron el proyectil, el cual explotó.

De acuerdo con el portal 20 minutos, Ling Kent confirmó que ella y su equipo se encuentran bien. Además, el Departamento de Policía de Seattle indicó que entre los incidentes que se registraron fueron lanzamientos de piedras, botellas y pirotecnia.

Incident commander at demonstration on Capitol Hill is declaring the incident a riot. Crowd has thrown rocks, bottles and fireworks at officers and is attempting to breach barricades one block from the East Precinct.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 2, 2020