Con distanciamiento social, niños se protegen de tiroteo

Un video ha dado la vuelta al mundo, y es que las imágenes causaron gran impacto a los usuarios en redes sociales, pues se trata de unos niños sentados en un pasillo de una escuela, mientras ocurre un tiroteo cerca del lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo en Praça Seca, Río de Janeiro, Brasil, zona en la que, de acuerdo con Fogo Cruzado, se han registrado 62 tiroteos en lo que va del 2021.

Vocês conseguem entender a complexidade que é viver numa favela?

As crianças no corredor pra se proteger dos tiros. A professora preocupada com o distanciamento por causa da Covid… É isso, a realidade da desigualdade social!!! pic.twitter.com/6uIakxsqmc

