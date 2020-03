Con ayuda de Mark Hamill, niña recibe brazo biónico de R2-D2

Una pequeña de 11 años y fanática de Star Wars cumplió su máximo sueño tras conocer a Mark Hamill.

El actor que interpretó a Luke Skywalker ayudó a Isabella Tadlock a conseguir un brazo biónico de R2-D2, el icónico robot y pieza clave en la resistencia de la princesa Leia.

Isabella nació con una protuberancia en su brazo izquierdo y sin dedos en su mano derecha, adquirió la prótesis hecha por Open Bionics que capta señales de los músculos en la extremidad residual.

11-year-old “Star Wars” fan Isabella Tadlock was born with a nub on the end of her left arm and no fingers on her right hand. Mark Hamill saw her story on Twitter and helped her get an R2-D2 bionic arm. “May the Force be with you always,” the actor said. https://t.co/hxwPBkSHqj pic.twitter.com/GpksqdYND9

— CNN (@CNN) March 5, 2020