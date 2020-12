¿Cómo es morir por Covid-19? El impactante video de un médico

El doctor estadounidense Kenneth Remy, residente de Missouri, grabó un video en el que habla de la importancia del uso de la mascarilla para evitar la propagación del coronavirus. En el video, Remy simula estar atendiendo a un paciente que se encuentra en su lecho de muerte a causa del virus.

“Esto es lo que tu madre, tu padre o tus hijos con coronavirus verán al final de sus vidas si no llevamos mascarillas, si no guardamos las distancias sociales…Esto es serio”, expresa el médico para concientizar a la población sobre la importancia de continuar con las medidas de prevención y propagación.

El video que ya cuenta con más de 6 mil reacciones en Twitter se volvió rápidamente viral debido a la crudeza con la que el doctor muestra la experiencia que han vivido miles de personas alrededor del mundo. “Te lo suplico, por favor, toma todas las precauciones para reducir la transmisión, para que podamos prevenir tu enfermedad y la de tus seres queridos. No quiero ser la última persona que vean tus ojos atemorizados” , agrega el doctor en su mensaje.

