Chofer baila con bebé al ritmo de Taylor Swift

View this post on Instagram

FRIDAY VIBES!💃🏼 🕺🏾 Before getting off the bus Emerson went up to her bus driver and said “this is my favorite song” — so the bus driver pumped up the volume and they jammed with the little girl to @taylorswift #shakeitoff 🎥: Brett Ashley Antes de bajarse del bus, la pequeña Emerson le dijo al conductor del bus “esta es mi favorita canción” — el conductor subió el volumen y bailó con ella.