“Cero Cero Tres Miller”, el nombre más raro de México

Se sabe que en México hay nombres raros para películas, bandas de música, marcas de ropa y caricaturas, pero ahora también en personas.

La historia de este joven se hizo viral en redes sociales después de que “Miller” ganó un concurso en una pizzería local.

El concurso consistía en tener el nombre más extraño, sin dudarlo, “Cero Cero Tres Miller” obtuvo el primer lugar.

Con una constancia de estudios y la fotocopia de su pasaporte, el joven demostró que fue bautizado con el nombre de “Cero Cero Tres Miller”.

“A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente: ‘¿sabes qué, hijo?, te tienes que responsabilizar de tus documentaciones’, y al momento de escudriñar mis documentaciones, mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos ‘003’ en número”, relató el joven.

La historia inicia en 1995, cuando sus padres vieron nacer a su primer hijo varón y decidieron llamarlo de esa forma, solo por ser el mayor de los tres hijos que tenían planeados.

“Me comentaron que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el ‘Cero Cero Tres’. Digamos que yo soy el tercero; afortunadamente mis hermanitos no se llamaron, así como yo”, comentó el joven, informan medios de comunicación.