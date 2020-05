Captan a Luisa María Alcalde sin cubrebocas en supermercado; ella se defiende

A través de un video difundido en redes sociales, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, fue exhibida sin cubrebocas en un establecimiento comercial de la colonia Narvarte.

La grabación realizada por un testigo, generó decenas de comentarios en contra de la funcionaria, quien supuestamente desacató las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno capitalino.

Información relacionada: CDMX impulsa fabrica de cubrebocas N95 y vacuna contra COVID-19

En Superama el uso de cubrebocas es obligatorio, pero Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, no respeta esa medida, ni otras al realizar sus compras. Habla por teléfono mientras elegí vinos y otros productos. pic.twitter.com/sD0XGV84rQ

Tras la polémica generada en la red, Luisa María Alcalde emitió un mensaje en redes sociales, en el que afirma que se quitó el cubrebocas únicamente para hablar por teléfono.

En Twitter, también negó la información que dio a conocer un medio nacional, que indica que presuntamente un guardia de seguridad le pidió que se cubriera boca y nariz, a lo que ella respondió con una sonrisa fingiendo que se lo pondría, pero no lo hizo.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 23, 2020