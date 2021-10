Búho gigante considerado extinto reaparece después de 150 años

Después de 150 años de penar que estaba extinto, fue redescubierto un búho gigante, se trata del búho real de Shelley, quién puede llegar a superar los 60 cm.

Este animal, fue descrito por primera vez en 1872, fue obtenido por un cazador de Ghana Richard Bowdler Sharpe, curador de la colección de aves del Museo de Historia Natural de Londres y fundador del Club de Ornitólogos Británicos.

First confirmed sighting of an extremely rare owl in Ghana’s Atewa Forest in 150 years. Two British ecologists conducting research in the forest recently saw the Shelley’s Eagle Owl (indigenous to Central & West Africa). The discovery could prompt the Atewa Forest to be protected pic.twitter.com/fQ6ININAuH

— ghanaspora (@ghanaspora) October 23, 2021