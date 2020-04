¿Babo ya canta corridos? (VIDEO)

Escucha la nota:



Babo, vocalista de Cártel de Santa, ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de publicar un video en el que aparece con un frasco que aseguran contiene marihuana, mientras escucha el corrido “La escuela no me gustó”, de Adriel Favela.

“La escuela nunca me gustó, aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traía un billetón”, se escucha de fondo, a lo que Babo responde “Yo también”.

La grabación, de casi un minuto de duración, se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado decenas de interacciones entre los internautas.

“Se me hace gracioso el tipo, lo que no me da gracia es que tome su mariguana como si fuera algo normal”, “por eso lo quiero, porque éste sí canta”, fueron algunas de las opiniones encontradas que desató el video.

