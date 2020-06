“Anonymous”, lo que se sabe del grupo “hacktivista”

Escucha la nota:



En días pasados, el grupo internacional de hackers activistas, conocido como “Anonymous” reapareció con un video que reveló datos confidenciales en protesta contra el fallecimiento del afroamericano, George Floyd, a manos de la policía en Minneapolis, Estados Unidos.

Además, “Anonymous” mencionó que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país norteamericano.

Pero, ¿quién es “Anonymous” y a qué se dedica? El grupo se creó en el 2003, y consiste en una comunidad no identificada que trabaja por la libertad de expresión, va en contra de la censura y vigilancia de los ciudadanos.

Comenzaron a obtener popularidad debido a los ataques cibernéticos y revelación de datos e información confidencial de los gobiernos y empresas privadas que afectan a la sociedad. Asimismo, llamaron la atención por la máscara que utilizan para que su identidad no se conozca y se caracterizan por no tener ningún líder, ya que todos los miembros tienen el mismo nivel de jerarquía.

El lema de los “hactivistas” es: “We are ‘Anonymous’. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. (Somos ‘Anonymous’. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos)”.

De acuerdo con medios nacionales, entre los ataques de “Anonymous” están a la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), como protesta a la censura a The Pirate Bay y Megaupload, por violación de derechos de autor.

También participaron en el caso de Wikileaks, declarándose “enemigos” de todos los que negaron ayuda a Julian Assange.

Sin embargo, tras su reaparición, “Anonymous” filtró información sobre la muerte artistas como “Avicii”, Paul Walker y Michael Jackson, y dijo que revelaría información que involucra al presidente de EEUU, Donald Trump, además de datos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de abuso y trata de menores.