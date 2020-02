Amistad entre coyote y un tejón se hace viral

En redes sociales se hizo viral un video que muestra cómo un coyote espera a un tejón para entrar a un túnel ubicado debajo de una carretera en California.

De acuerdo con Evening Standard, el camarógrafo Russ McSpadden fue quien grabó y compartió las imágenes e indicó que los coyotes y los tejones cazan juntos.

A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together.

🎥Peninsula Open Space Trust pic.twitter.com/oS9BL5JOoK

— Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) February 4, 2020