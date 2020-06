¡Alfonso Cuarón en TikTok! El cineasta aparece en videos de su hija

Si bien la red social, TikTok tenía popularidad, ganó aún más debido al confinamiento por el brote de Covid-19, para así hacer más amena la cuarentena.

Y es que, muchos artistas como Jennifer López, Erika Buenfil, Diego Boneta, entre otros, se han sumado a participar en las tendencias de TikTok, y, ahora, es el turno del cineasta, Alfonso Cuarón, quien ha participado en algunos videos de su hija, Tess Bu.

Directors forced by their children to be on TikTok: a short thread.

Alfonso Cuarón.pic.twitter.com/ryEsuW1cwK

— The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020