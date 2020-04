Al estilo “Matrix”, reportera esquiva luces que cayeron por el viento

Una reportera se hizo viral, luego de que su reacción, al esquivar dos luces artificiales, fue comparada con la película “Matrix”.

Kristen Welker se encontraba en una transmisión para explicar cómo iba la situación del Covid-19 en Washington, Estados Unidos, cuando una racha de viento tiró dos focos que la iluminaban, indica La Vanguardia.

That time @kwelkernbc (an already amazing journalist) became a legend. pic.twitter.com/FhxiJp9ATw

— Jeevan Vittal (@JvittalTV) April 22, 2020