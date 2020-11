Al estilo del Chapo: Intentan robar bóveda por túnel en Celaya

Escucha la nota:



En Celaya, Guanajuato se logró frustrar un robo que se pretendía realizar a la bóveda de la empresa de valores SEPSA a través de un túnel de más de 120 metros de longitud, equipado con iluminación, zonas de descanso, internet y aire acondicionado.

El túnel, que pasaba por inmuebles, un estacionamiento de un restaurante y el cruce de una calle, estaba ubicado en las esquinas de la calle Miguel Ángel y Velázquez y topaba con el Boulevard Adolfo López Mateos, sitio donde se encontraba la empresa.

El intento de robo pudo ser detectado gracias a la alerta de la alarmas sísmicas del lugar, que se activaron el domingo 15 de noviembre cuando los ladrones se disponían a acceder a la bóveda. La alerta sísmica llamó la atención de los guardias quienes rápidamente acudieron a examinar la zona, aunque fueron una losa de concreto y una placa de grueso calibre lo que impidió el acceso de lo ladrones.

El titular de Protección Civil de Celaya, Luis Ramón Ortiz Oropeza señaló que no intervendrán en el túnel porque no cuentan con personal que se especialice en el estudio del suelo que pueda llegar a afectar a los inmuebles que se encuentran por encima de la excavación. Por otro lado, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Guanajuato iniciaron un operativo, pero hasta el momento no hay detenidos.