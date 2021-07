Agencia de EU agrega con Photoshop a personas con discapacidad en informe sobre diversidad

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos, se convirtió recientemente en objeto de burlas en las redes sociales por usar una imagen en la portada de su informe anual de diversidad que fue retocada con Photoshop.

El informe, llamado ‘Contratación y retención de minorías, mujeres y personas con discapacidades en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos’, presentaba una foto de empleados de oficina sonrientes de pie en un vestíbulo, flanqueados por una mujer en silla de ruedas y un hombre ciego con un perro lazarillo.

Sin embargo, no era una fotografía real sino una imagen de acceso público con el nombre: ‘Retrato de personal de oficina multicultural de pie en el vestíbulo’, disponible en Shutterstock, una empresa de fotografía de archivo, donde se puede descargar de forma gratuita.

El evidente lapsus fue señalado por primera vez por el consultor político republicano y locutor de podcast Luke Thompson, quien se dio cuenta que la mujer en la silla de ruedas y el hombre ciego no constan en la foto de archivo original y al parecer, fueron agregados con Photoshop en la imagen utilizada en el informe ODNI.

“Siri, muéstrame el peor uso de fotos de archivo“, tuiteó Thompson, burlándose de la agencia.

Siri, show me the worst use of stock photos ever. pic.twitter.com/VSxBbXVuWP

— Luke Thompson (@ltthompso) July 8, 2021