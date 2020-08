Adaptan restaurante para que niños sin internet puedan tomar clases

Escucha la nota:



Cuando una alumna preguntó si podía compartirle la clave de su internet para tomar su clase motivó a la docente Anahí Gómez Garduño a adaptar un espacio en su local para que quienes no cuentan con esta herramienta y computadora en sus casas, tomen sus clases virtuales las veces que lo requieran y sin ningún costo.

A través de la página en Facebook del restaurante El Pulpo, ubicado en el Barrio Manzanillo de la zona Tradicional del que es propietaria, se anunció que quien no tuviera acceso a las plataformas por la falta de equipo en sus hogares, podía asistir a su establecimiento.

Entrevistada mientras asesoraba a un niño que acudió a recibir clases vespertinas, Gómez Garduño dijo que incluso han asistido maestros que también carecen de equipo para impartir sus clases y resaltó que su solidaridad es para todos.

“Vino una pequeñita a preguntarme si contaba yo con internet porque vio a mi hijo trabajando en esta mesa y yo le dije que sí, y se me hizo muy curioso que a la niña se le hiciera sorprendente que hubiera internet, me pidió mi clave y yo dije que sí, me dijo ‘ahorita ya terminó mi clase pero yo vengo mañana’”, comentó.

Aseguró que la tristeza que le generó esto, le hizo entender que hay más ganas en los niños de continuar sus estudios, que en las autoridades de apoyar con equipamiento.

Por ello, exhortó no sólo a más empresarios o ciudadanos que estén en posibilidades de ayudar de esta forma, sino también a los gobiernos instalando zonas con señal de internet abierta, respetando las medidas de sanidad.