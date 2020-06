Abuelito se hace viral tras vender sus dibujos para subsistir

La pandemia del Covid-19 ha afectado a muchas personas, sin embargo, hay quienes se han apoyado para salir adelante económicamente, por lo que existen casos que se hicieron virales y han conmovido a la sociedad, como el de Don Baldemar, un hombre de la tercera edad que hace dibujos para venderlos y subsistir.

El adulto mayor se encuentra frente al cine ubicado en la Diana Cazadora, avenida Reforma, en la Ciudad de México, y su historia se difundió en redes sociales, luego de que una usuaria compartiera fotografías de Don Baldemar, de 74 años, para pedir apoyo a sus conocidos.

La usuaria de Twitter escribió que sabe que son tiempos difíciles, pero invitó a los internautas a ayudar al hombre comprando dibujos o con alimento, ya que “desafortunadamente es una persona en situación de calle. Duerme frente al Cinépolis Diana, y ahí mismo es su lugar de trabajo, me comentó que a veces va hacia Tacuba a lavar su ropa”.

La primera publicación, que se hizo viral, ocurrió el pasado 26 de junio, y al paso de los días, la usuaria comentó que varias personas habían hecho donaciones que se las llevarán cada semana a Don Baldemar.

… de igual manera irlo llevando conforme lo vaya requiriendo. Gracias gracias gracias a todxs quienes donaron, me comprometo de todo corazón a hacerle llegar todo pero no ponerlo en una situación que sería riesgosa para él mientras no tenga un lugar donde quedarse. pic.twitter.com/IUlbU7oqqc

— M. (@decosmonaute) June 28, 2020