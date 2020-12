‘A esta generación no le interesa aprender’, afirma maestra en video viral

Escucha la nota:



Una profesora de Puerto Rico, identificada como Frances Sánchez, rompió en llanto durante una transmisión en vivo, en la que hablaba acerca de la falta de compromiso y de interés por parte de sus alumnos.

A través de redes sociales, se volvió viral la grabación, en la que la maestra de teatro explica que lleva 18 años en el Sistema de Educación y nunca había visto el desánimo, el desinterés y la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora.

“Esto no es cuestión de educación a distancia, esto es una cuestión más cultural, más generacional”, consideró Sánchez, visiblemente conmovida.

“Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender”, resaltó la mujer, cuyo mensaje fue respaldado por otros docentes que viven una situación similar con los estudiantes.