¡Siete veces Brady! Tampa gana el Super Bowl LV al aplastar 31-9 a 'Jefes'

Los Bucaneros de Tampa Bay, liderados por Tom Brady, se llevan la edición LV del Super Bowl al derrotar a los 'Jefes' de Kansas City por marcador de 31 a 9.

La leyenda Tom Brady lo ha vuelto a hacer, ha ganado un Super Bowl más, ahora con Tampa, haciendo historia con el equipo de Florida al ser el único equipo en ganar en su propio estadio.

* Información relacionada: La previa del Super Bowl LV: Chiefs vs Buccaneers

Como cada año, se ha llevado a cabo una edición más del máximo evento de futbol americano. Antes de que diera inicio el partido, se llevó a cabo la ceremonia como es costumbre. La cantautora H.E.R. interpretó America the Beautiful, para dar paso a Jazmine Sullivan y Eric Church que interpretaron el himno nacional de los Estados Unidos.

Posteriormente, se llevó a cabo el volado para ver quién sería el primer equipo en jugar a la ofensiva, ganándolo Kansas City, sin embargo, se inclinaron por darle el ovoide a Tampa Bay.

La primera mitad del primer cuarto fue muy cerrada, las defensas de cada equipo se mostraron sólidas y parecía que nadie quería abrir el marcador, pero en la tercera oportunidad que tuvo Kansas City, se acercaron lo suficiente a terreno de Tampa Bay para patear de 3 puntos y ponerse arriba.

A pesar de ello, Tom Brady fue acercando la línea ofensiva a terreno de los "Jefes" y en segunda y cinco, lanzó un pase a Rob Gronkowski y conseguir el primer touchdown del juego; conseguirían el punto extra, para ponerse arriba del marcador 7 a 3.

Durante el segundo cuarto, la defensiva de Kansas City mostró varias deficiencias, generando varios castigos que les costaron algunas yardas, aprovechándolas Tampa Bay para subir en el marcador, y terminar el primer tiempo 21 a 6 a favor de los Bucaneros de Tampa Bay.

El Show del medio tiempo estuvo a cargo del canadiense, The Weeknd. En esta ocasión, la escenografía se instaló en una de las cabeceras del estadio Raymond James; representando la ciudad de Florida, con una gran luminaria, el músico cautivó a los fans que se encontraban en el recinto de la bahía. Para terminar el espectáculo, The Weeknd cantó en la cancha, donde este año, no hubo fans en la cancha.

Empezaba el tercer cuarto, recibiendo el balón el equipo de los Jefes de Kansas City. En la primera jugada, conseguían los Jefes avanzar 26 yardas por tierra, pero no podrían avanzar más, entregando el ovoide a los Bucaneros. De inmediato, avanzaría en el terreno la ofensiva liderada por un sólido y contundente Tom Brady, logrando anotar Leonard Fournette por tierra y aumentar la ventaja.

A la siguiente jugada, tendría una oportunidad más Patrick Mahomes pero fue interceptado por Winfield Jr., dando casi por muertas toda esperanza de remontar el partido los Jefes. Tendría de nuevo el balón los "Bucaneros", pero en esta nueva serie ofensiva, solamente patearían de 3 puntos, para agrandar el marcador, 31 a 9.

Durante el 4° cuarto, la desesperación en Kansas City se notaba. Patrick Mahomes se mostró más sólido, acertando la mayoría de los pases que lanzó, incluso quitándose varios golpes de la defensiva de Tampa Bay, no bajando los brazos e intentando hasta el final del partido la remontada, pero no le alcanzó el tiempo, siendo precisamente, después de la pausa de los dos minutos, interceptado Mahomes por la defensa de Tampa Bay.

De esta manera se consumó la victoria bucanera en el Super Bowl LV por un marcador final de 31 a 9, liderados por un contundente Tom Brady, ganan su segundo Vince Lombardi en la historia de la institución, además, Brady se suma a la lista de quarterbacks como es el caso de Peyton Manning, en ganar el Superbowl con equipos distintos.

Como relevancia, este Super Bowl fue el primero en contar con varias mujeres tomando algunos roles en la cancha, como fue el caso de Sarah Thomas, la primera mujer en formar parte del staff de referees, además, en Tampa Bay estuvo Maral Javadifar, entrenadora asistente de fuerza y acondicionamiento, al igual que Lori Locust, asistente de línea defensiva de los Bucaneros, campeones del Super Bowl LV.