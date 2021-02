La Caja de Pandora: Negativos por Covid, fiesta baby Maluma

¡Qué felicidad que Andrés Manuel López Obrador ya esté mucho mejor por el coronavirus!, aunque a mi me quedan muchas preguntas. Parece que vamos a necesitar muchos detentes y mucho cocowash de no robar, no mentir y así, para que ya pare la cifra nada catastrófica de 160 mil muertes por Covid-19.

¡Pasa la pandemia y no encuentro muchas respuestas, ayúdame, por qué aquí tenemos tanto problema con lo de la vacuna, por qué aquí tenemos tanto problema con el registro!

