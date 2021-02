´Jorgito cuenta´, campaña en favor del personal de limpieza ante Covid-19

Amnistía Internacional lanzó la campaña #JorgitoCuenta que busca mejorar y visibilizar las condiciones contractuales del personal de limpieza en los hospitales que atienden casos de Covid-19 en México.

La campaña está inspirada en Jorge Pérez, alias Jorgito, un trabajador de limpieza de 70 años que trabajaba en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, uno de los hospitales con mayor saturación de pacientes Covid-19 durante la pandemia.

"Me despidieron por dar una entrevista a un medio de comunicación donde dije que me trataban mal en el Hospital porque no de daban nada de protección, ni un cubrebocas. Me hablaron y me dijeron que por qué había dado la entrevista, yo solo dije la verdad", comentó Jorgito en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Señaló que le descontaba 150 pesos por no acudir a sus labores, ante el miedo de contagiarse ante el alto número de casos dejó de asistir los sábados. "Varios de mis compañeros se han contagiado y han fallecido 4 personas por Covid-19, nosotros teníamos que firmar un documento todos los días con los insumos que nos daban y solo era jabón para limpiar".

Recalcó que recibía de sueldo mil 90 pesos quincenales, de los cuales le descontaban 300 pesos para no acudir los días sábados al hospital y entre semana laborar en oficinas administrativas.

Ante esta situación, Tania Reneaum señaló que las condiciones de los trabajadores de limpieza son peligrosas ante la pandemia.

"Las condiciones laborales de estas personas son generalmente precarias, tienen bajos salarios y nulas o escasas prestaciones, pese a que hacen un trabajo vital para ayudar a controlar la propagación del virus", advirtió.