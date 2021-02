Con horario extendido y mayor aforo piden abrir restaurantes en CDMX

Los restauranteros de la Ciudad de México anunciaron que mañana, 4 de febrero, realizarán un segundo “cacerolazo”, debido a que las mesas de negociación con integrantes del gobierno capitalino no han dado suficientes resultados.

Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), comentó que es un llamado de auxilio por parte del sector restaurantero ante las grandes pérdidas por la pandemia.

"Abrir con un horario acotado y con un aforo reducido no es la solución para reactivar la economía, hay muchos restaurantes que no tienen la forma de abrir al aire libre y eso está generando una crisis. Es verdad si no se abren, mueren", comentó en entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias.

Indicó que se pide que los restaurantes puedan tener un aforo reducido dentro de los establecimientos, siguiendo los protocolos sanitarios.