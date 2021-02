Para MVS Noticias, Sheila Amador en sustitución de Pamela Cerdeira, entrevistó a Martha Márquez, Senadora del PAN, sobre la agenda legislativa.

La realidad es que esta pandemia no acaba y no ha tenido una coordinación adecuada, una contención adecuada por parte del Gobierno Federal, dijo la senadora.

Algo de lo que vamos a hacer es insistir en que esté al frente de la pandemia y del tema del desabasto de medicamentos el Consejo General de Salubridad porque la Constitución lo dice, para que no tengamos lo que tenemos que es un gobierno paralizado, politizando el tema las vacunas.

Lo que vamos a hacer es insistir con los miembros de este Consejo General de Salubridad que son personas valiosísimas en materia de salud, son quienes deberían de estar al frente de la pandemia y quienes también deberían atender el problema del desabasto y vamos a formar una comisión de la verdad porque aquí hay responsables, entre ellos obviamente estará Hugo López-Gatell y el secretario de salud, para que se les investigué y que se les llamé a cuentas para saber cuál es su responsabilidad en toda esta negligencia de no informar, no transparentar y de retrasar las compras de medicamentos, etc.

Este sería de manera formal, saber analizar quiénes han sido los responsables, las instituciones, las personas y que han o hemos dejado de hacer.

Finalizó, invito a los ciudadanos a hacer presión también a las cámaras, a los senadores, los diputados, a través de firmas, mensajes o de la manera en la que se pueda que hagamos algo.