¿Y qué pasó con el metal mexicano?

En la semana de las fiestas patrias no podía dejarse pasar la oportunidad de hablar del metal mexicano.

La creencia de que las bandas que tocan este género deben hacerlo en inglés es un tema del pasado. En México siempre ha habido un gran cúmulo de bandas que logran mantenerse vigentes en mayor medida en un estatus underground y con poca proyección debido a la desconfianza mutua entre sellos discográficos grandes y los músicos; la constante falta de recursos para financiar giras de grupos nacionales y el desinterés de algunas bandas de incluirse en las nuevas tecnologías.

Pero aún con todo en contra varias lograron surgir, persistir e influir en nuevas generaciones; y unas cuantas han logrado sobresalir no sólo en el país sino también en muchos otros. Este mes, de todo lo mexicano, mencionamos y recordamos algunas de éstas para que no digan que no hay oferta de merol hecho en México.

Transmetal es una banda nacida en 1987 y de las más prolíficas y duraderas. Su estilo trash y death metal ha logrado llevarlos a tocar a través de todo el continente americano e incluso, en gran parte de Europa. La peor parte tal vez es que ha sufrido constantes cambios de integrantes a lo largo de su historia, la contsante han sido los hermanos de Yurécuaro, Michoacán Lorenzo, Juan y Javier Partida. Llevan más de 30 álbumes editados y han participado en conciertos con bandas como Slayer, Sodom, Kreator, Death, Sepultura, Obituary, Testament, Cannibal Corpse y muchas más. Y se mantienen de gira este mes.

Luzbel banda de heavy metal fundada en 1983 por Raúl Fernñandez y Antonio Morante, influida por los gigantes británicos Black Sabbath, Judas Priest, Motörhead y Iron Maiden. También ha tenido una inconstancia en sus integrantes. Han editado al menos una decena de álbumes de estudio, cuatro EP’s y tres recopilatorios. Tras problemas legales por los derechos del hombre de a banda, es en 2012 cuando el ahora único propietario del nombre Luzbel, Raúl Fernández Greñas se anunció su vuelta a los escenarios tras una pausa de años. Continúan presentándose como antaño en México y algunas ciudades de Estados Unidos. En algún momento d su historia temprana los llegaron a señalar como “satánicos”. De esas cosas que pasan.

Brujería es una banda de deathgrind mexicana formada en 1989 con integrantes de México (Tijuana) y Estados Unidos por lo que usualmente es llamada mexicoamericana. Su página oficial los define como un grupo muy conocidos por su fama de ser violentos y extremos; así como por su canción “Matando Güeros” que creó una gran polémica debido a la violencia explícita de la portada de ese primer álbum bajo Roadrunner Records. Cuentan con cuatro álbumes de estudio, al menos seis EP’s y sencillos y una decena de recopilatorios. Su producción ás reciente es “Viva Presidente Trump!” de 2016. En 2007, su gira “Arma del cambio” los llevó a presentaciones en el centro de Europa, Estados Unidos, México y Sudamérica.

Leprosy es una banda que surgió en 1991 por el trabajo de Alberto “Thrash” Pimentel, el nombre de la banda de thrash-death metal rememora a los estadounidenses Death. Han editado una decena de álbumes de estudio y uno en directo. Este sábado tienen una presentación en Querétaro y el 22 de octubre en Los Ángeles, California.

Cristal y Acero es una de las bandas con mayor popularidad en el país y son catalogados como pioneros de la ópera rock en México, su gran obra de este género fue “Kuman”. La banda se fundó en los años 80, han tenido presentaciones fuera del país; montaron varias escenificaciones más y otra de las más comentadas fue “Drácula” al menos una década después.

Ágora es una banda heavy metal, metal progresivo y rock de la Ciudad de México formada en los años 90. Su primera producción “Segundo Pasado” se estrenó en 2001. La gira de su segundo álbum “Zona de Silencio” de 2005 los llevó a compartir escenario son bandas como Deep Purple, Helloween, Hammerfall, Stratovarious y Rata Blanca; en 2009, fueron incluidos en el Maiden Fest con Iron Maiden en el Foro Sol y fueron teloneros de Megadeth, Kiss y Mötley Crüe en sus conciertos en México; además de Judas Priest en Ciudad de México y Monterrey. Para su quinta producción, Ágora editó un álbum en directo “Vértigo Vivo” con un DVD filmado durante su presentación en el Plaza Condesa. En este 2021, están cumpliendo 20 años de carrera, ¡qué vengan muchos más de puro éxito!

¡Qué viva el metal mexicano!

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Moonspell de gira en el corazón de Europa. La banda portuguesa anunció hace un par de días que se irán de gira junto a Decibel, My Dying Bride, Borknagar, Wolfheart y Hinayana en lo que han llamado el Ultima Ratio Fest que ha agendado 18 fechas en el corazón de Europa (Alemania, Francia y Austria) que iniciarán a finales de septiembre y continuará hasta mediados de octubre de 2022. Enhorabuena para los metaleros europeos que ya podrán disfrutar de sus bandas preferidas. Aquí seguimos esperando.

TRACK 02.- Mudvayne el ansiado regreso. Los estadounidenses han revelado su video recap oficial de su primer show en 12 años, que tuvo lugar la semana pasada en el Inkcarceration Music & Tattoo Festival en Mansfield, Ohio. En esa presetación interpretaron 14 canciones. Además, tienen agendado para la próxima semana el Louder Than Life (del 23 al 26 de septiembre en Louisville, Kentucky), Aftershock (del 7 al 10 de octubre en Sacramento, California) y Welcome To Rockville (del 11 al 14 de noviembre en Daytona Beach, Florida). Mudvayne ha dejado en la sequía musical a sus fanáticos por más de 10 años cuando lanzó su álbum homónimo. Ojalá ya se pongan a escribir algo nuevo, en tanto, nos entretendremos con el festival de Ohio.

BONUS TRACK.- Slash ya viene solo otra vez. Los fanáticos del guitarrista de Guns N’ Roses seguramente estarán emocionados por la gira en curso que la banda continúa en Estados Unidos y porque seguramente ya habrán escuchado que Slash confirmó que el álbum de su banda con Myles Kennedy & The Conspirators que ya está prácticamente listo para lanzarse desde mediados de este año, verá la luz hasta 2022; lo que se reveló hace un par de días es que la fecha para ello será en febrero 2022, pero para ir calentando motores, el primer sencillo será lanzado en octubre, sí el mes próximo. Pónganse atentos, esperemos que lo nuevo sí tenga un sonido refrescante.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_