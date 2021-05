Era el proceso electoral del 2018, el país no solamente se encontraba profundamente dividido, había, desde cualquier parte del espectro político que uno quisiera posicionarse, el consenso sobre la necesidad de construir con mayor velocidad un nuevo México. Teniendo la inseguridad, la pobreza y la corrupción como nuestros más grandes lastres, quienes estábamos listos para votar estábamos ávidos de conocer cuáles eran esas propuestas con las que planeaban mejorar a México.

Pensando que a veces, nuestros sesgos no nos permiten analizar las propuestas objetivamente, nació la idea de crear Voto Ciego, un portal que permitiría a los y las electoras votar únicamente por las propuestas sin conocer a quién pertenecían. Al final de sus votos, el candidato o candidata con más votos aparecía en su resultado final. El ejercicio fue maravilloso y divertido. El primer fin de semana más de doscientas mil personas se habían metido al portal, fue tirado varias a veces: algunas por el número de vistas, otras intencionalmente. Hacíamos el ejercicio a candidatos a diputados y se sorprendían cuando el resultado no era el candidato de su partido. Pero lo más esperanzador, era el interés por conocer las propuestas y tomar decisiones no por las personas, sino por las acciones que fueran más convenientes para el país.

Así que con la experiencia del 2018, decidimos aventurarnos este 2021 con un nuevo ejercicio que centrar sus esfuerzos en los estados en los que se elegirían gubernaturas. Parecía ambicioso, porque de entrada, el trabajo del 2018 se multiplicaría por 15. Y entendiendo además, que contactar desde la CDMX con los equipos de campaña sería todavía más complicado, unimos a este trabajo el esfuerzo de reporteros y reporteras de las distintas entidades. El resultado: preocupante. Nos hemos topado con todo tipo de historias, que habrá que señalar más adelante entidad por entidad, pero por adelantar algo, hay estados en donde las propuestas entre uno y otro candidato son prácticamente idénticas. Hemos encontrado estados en donde la respuesta es: es que la candidata irá revelando una propuesta nueva por semana, por lo tanto no se las podremos compartir. Hay entidades en donde simplemente no son ni siquiera localizables, ni en sus sitios de internet, redes sociales, discursos o dentro del portal voto informado del UNAM. Las propuestas, simplemente no existen.

Evidentemente, este es el resultado de que los y las candidatas se elijan como si se tratara de un concurso de popularidad, lo que piensan hacer con sus estados es lo que menos importa. Así obviamente, quienes votan sólo podrán votar por quién más conocen, mejor les cae o hace los mejores videos de TikTok.

Si creemos que el rumbo que lleva el país es preocupante por el manejo de la administración federal, deberíamos estar temblando por las elecciones estatales, gane quien gane, pareciera que lo último que les importa es tener ideas para construir mejores estados.