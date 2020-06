Verano sin sol

Estamos a unos días que comience el periodo de verano, el 20 de junio inicia la época del año del sol, la playa, el fin escolar… nada queda más lejos de ser posible que la realidad Covid-19 que vivimos. A pesar que, destinos turísticos como Quintana Roo, ya comenzó a abrir y prepararse para recibir a los viajeros que lleguen a veranear, no será lo mismo ni volverá a ser igual. Otro reto más que suma la nueva normalidad. ¿Cómo organizar, preparar y activar el turismo nacional e internacional tras la pandemia?

La Secretaria de Turismo que encabeza Miguel Torruco, al inaugurar el pasado 11 de junio el simposio internacional “La Nueva era del Turismo” afirmó que estamos ante la nueva era de hacer, ofrecer y planear el turismo considerando la importancia de salud, crisis económica y deterioro ambiental que se han agudizado con la presencia del covid-19, que ha evidenciado la precariedad del sistema turístico en el mundo.

El caso de nuestro país se trata de una actividad económica que representa cerca del 9% del Producto interno bruto y promovía cerca de 6% del empleo formal hasta ante de esta crisis. El turismo no solo es una mera actividad lúdica, es un sector y fuente económica muy fuerte en nuestro país y el mundo. Requiere más que discursos, acciones contundentes y que tendrían que estarse ya ejecutando para disminuir los efectos negativos en los bolsillos de millones de familias que dependen de esta actividad.

Es decir, este verano, la situación sanitaria que vive América lleva a que el sector del turismo: desde agencias, aerolíneas, hoteles, prestadores de servicio hasta promotores y restauranteros hayan visto una considerable caída en la actividad y los ingresos por la disminución y cierre de muchos sitios que vivían de sus visitantes. Ante las medidas que se deben tomar para la reapertura de las zonas y actividades turísticas en el país, no se vislumbra un panorama de recuperación, basta con hacer números sobre la rentabilidad de las operaciones, pues como marcan los acuerdos internacionales de salud, la crisis sanitaria limita servicios, zonas y poblaciones –según los protocolos y recomendaciones de Sectur– de ocupación del 30% en hoteles, restaurantes y zonas arqueológicas, culturales y de diversión. ¿Cómo hacer viable, rentable y atractiva la actividad turística en estos momentos?

Estamos ante una nueva realidad de las maneras de habitar el espacio público: el turismo es quizá de los más importantes sectores que las naciones precisan reorganizar en función que se trata de una fuente económica, cultural y de intercambio nacional y extranjera que permite a los países mantener activa una economía regular, constante y estable.

México tiene varios retos en materia de turismo local, nacional e internacional: crear esquemas, protocolos, mecanismos y estrategias para el sector empresarial y el de servicios ya que hasta el momento no se cuentan con planes y programas claros de reglamentación sobre los servicios turísticos para todos los grupos que integran el sector. Ha faltado claridad de programas específicos de reactivación, capacitación a nuevas modalidades de turismo virtual o a distancia, en rubros como ecoturismo, turismo cultural en las grandes ciudades y en espacios abiertos.

Otros de los retos del turismo en México, está en materia de su inseguridad que no ha disminuido, que los índices delictivos siguen en severos puntos rojos que desalientan el turismo interno y de extranjeros. Aún cuando los sectores de prestadores de servicios estén implementando las medidas, restricciones y capacidad de recepción si los Estados y los gobiernos no garantizan la seguridad de los turistas no será posible reactivar una de las fuentes económicas primordiales en nuestro país.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco ha insistido en que hay que mejorar el sector, pero hasta este momento no se ha emitido un nuevo protocolo, reglamento y menos aún sistema e incentivo de reactivación o modelo de acción para preparar y reordenar al gremio en su totalidad ante la nueva normalidad que nos lleva a pasar un verano sin sol.

