Una nueva generación nos alcanza

Muy probablemente miles de bandas nazcan diariamente en el mundo, pero siendo realistas de esas el ínfimo número logrará editar un disco profesionalmente y el mínimo porcentaje de ellos, logrará ser una banda reconocida y exitosa; y muchas veces, ese éxito y reconocimiento no llega con el nivel de talento de sus integrantes, a veces es su propuesta innovadora o alguna otra característica que los distinga de los demás y los haga resaltar; y ese parece el caso de Suspect208.

Desde hace más o menos un mes se supo de la existencia de esta nueva banda integrada por cuatro chicos estadounidenses de entre 16 y 20 años que pronto sacarán oficialmente su álbum debut. Todo parecería que es completamente común en ellos, si no es porque se trata de London Hudson (batería), Tye Trujillo (bajo), Noah Weiland (voz) y Niko Tsangaris; los tres primeros, hijos de Slash, Robert Trujillo (Metallica) y Scott Weiland (Stone Temple Pilots/Velvet Revolver).

Su primera canción conocida “Long Awaited” la publicaron en YouTube en noviembre pasado, los críticos musicales la describieron como un rock de garage con una atmósfera áspera, distorsionada y despreocupada.

Esta banda que aún no da a luz a su primer álbum, ya ganó decenas páginas en revistas físicas y electrónicas de rock, la llamada de atención que provoca es obvia, las comparaciones inevitables y el escrutinio público de absolutamente todo lo que hagan será cosa de todos los días. Tal vez en ese sentido, la tengan más difícil que cualquier otra banda debutante, en ser quienes son está su privilegio y también su maldición.

Su segunda canción publicada hace unos días es “All Black” en la que se nota un sonido mucho más definido que muestra muchísimo más la voz del joven Weiland.

Y hace un par de días, hablando de los hijos de…, Lily Cornell, hija de Chris Cornell, deslumbró con su versión de “Black Gives Way to Blue” de Alice in Chains (2009) durante la celebración de los Premios Fundadores 2020 del Museo de Cultura Pop realizada hace un par de semanas, mostrando todo el talento heredado.

Y, por si fuera poco, Lily tiene una hermana menor, Toni, quien llegó a robar cámara en el Lollapalooza 2020 que mezcló por primera vez en su historia, sets pregrabados con videos de ediciones anteriores y entrevistas en streaming. Y tampoco lo hace nada mal, si se la perdieron ésta es su versión “Black Hole Sun”.

No cabe duda que esta generación de músicos ya nos ha alcanzado; aunque hoy mismo, los músicos del classic rock están más vivos y son más exitosos que nunca. En el siguiente Track by Track se menciona a quiénes nos referimos.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Paul McCartney salva al 2020. La cuenta regresiva iniciada hace de días terminó este viernes por la mañana, el comentario más repetido en redes sociales de parte de los fanáticos de la carrera solista de McCartney y de The Beatles, es que Sir Paul ha salvado a este horrible año con el lanzamiento oficial – este 18 de diciembre – de “McCartneyIII”, su más reciente álbum de estudio. El estreno se acompañó del video del primer corte de la producción “Find My Way”, que fue dirigido por Roman Coppola donde se le ve en la plenitud. La comunicación oficial del lanzamiento, afirma que Paul no había planeado lanzar un álbum en este 2020, pero en el aislamiento, pronto se encontró desarrollando algunos bocetos musicales existentes y escribiendo aún más nuevos; por lo que, en este álbum, siguiendo los pasos de su álbum debut en solitario homónimo “McCartney” tocó todos los instrumentos y escribió y grabó todas las canciones. El álbum ya puede encontrarse en plataformas de escucha en streaming y disponible en tiendas digitales para su descarga. Ya deberían saber que con las leyendas musicales no hay desperdicio. Disfruten.

TRACK 02.- Ringo Starr y Paul McCartney juntos otra vez. Sí, ahora en “Zoom In”, el nuevo EP de Ringo del que ha estrenado ya su primera canción titulada “Here to the nights”, en la que se escucha un apabullante coro en el que participan figuras de la talla de Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Chris Stapleton, Ben Harper, Jenny Lewis, Yola, Corrine Bailey Rae, Finneas y Eric Burton; y en esta pista, también contribuyen Paul McCartney, Joe Walsh, Steve Lukather y Benmont Tench. Esta producción con fecha de lanzamiento del 19 de marzo de 2021, es la continuación de su álbum “What’s my name” del año pasado, contiene cinco canciones grabadas entre abril y octubre de este año. Échenle una escuchada.

TRACK 02.- Otro álbum de Ozzy Osbourne is coming! El productor musical Andrew Watt ha confirmado a la prensa británica que Osbourne está a la mitad de la producción de otro álbum y que, para éste, está trabajando en pistas con Robert Trujillo (Metallica), Chad Smith (RHCP) y Taylor Hawkins (Foo Fighters) que se incluirían en el nuevo LP. Watt fue también el productor de “Ordinary man” el álbum de Ozzy editado a principios de este 2020 y ha revelado que también podrían figurar en la producción canciones de ocho o nueve minutos de duración y está muy emocionado por ello. El productor reveló que no hay ninguna fecha para el lanzamiento todavía, pero no importa, toda la horda de fans de Ozzy, nos sentaremos a esperar paciente e ilusionadamente más detalles.

TRACK 03.- Eminem sorprende con nuevo disco. Marshall Mathers lo hizo de nuevo, este viernes el mundo despertó con la noticia del lanzamiento de una nueva producción “Music to be Murdered By… Side B” que precisamente es el lado B de su anterior material editado en enero de este 2020 y tiene colaboraciones de primer nivel con Dr. Dre, Ty Dolla $ing, DJ Premier y Skylar Gray, entre otros. Esta edición de lujo, contiene un total de 36 canciones en las que The Real Slim Shady hace gala de sus dotes con juegos de palabras con una velocidad impresionante aún para lo que tiene acostumbrado a su público. Aún si no les gusta el rap, el ritmo es pegajoso y chequen su canal en YouTube porque todo el álbum está disponible para escucharse.

BONUS TRACK.- ¿Alguien conoce a la banda alemana Unheilig? Eso pensé… aquí les dejo una muestra de su trabajo musical. Se trata de una banda que hoy ya no existe como tal, pero todavía causa un increíble revuelo en Alemania aun después de más de 4 años de haber anunciado el final de su carrera; les cuento: hace una semana editaron un box set que contiene cinco CDs y un DVD de un concierto de varios años atrás y este material deluxe, se agotó apenas unas horas después de ponerse a la venta en tiendas europeas. Este grupo es de esos fenómenos musicales no se ven todos los días capaces de embelesar a una ciudad como Khöln, casi totalmente; y sin exagerar, la voz de su vocalista, Der Graf, puede llegar a ser hipnotizante, aunque sus bailes sean algo arrítmicos. Denle play, seguro que le encuentran algo interesante a esta mezcla de NDH-pop-rock-gótico-industrial.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

