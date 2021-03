Un año de Ghost, sin conciertos y con Covid-19

El pasado 3 de marzo Ghost, la banda sueca de doom metal, estrenó el video “Life Eternal” sacado del concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México hace un año, el cual representó para la banda el cierre de su “A Pale Tour Named Death” pues se trató también de su último recital en México desde entonces.

Al final del espectáculo, Tobias Forge terminó con el ciclo del álbum “Prequelle” al deshacerse de Cardinal Copia (personaje que había usado en los escenarios desde 2018) y dándole vida a Papa Emeritus. IV.

Las imágenes del video seguramente causaron nostalgia en más de uno de estos fans que no han visto de nuevo un solo concierto desde entonces; esta presentación más que para la banda, es emblemático para México y sus seguidores por varias razones que a continuación describimos.

Primero, éste fue el último espectáculo en el Palacio de los Deportes desde hace ya más de un año; segundo, y tal vez por lo que todos en México conocieron a esta banda, porque el primer fallecido de Covid-19 en el país, fue un hombre de 41 años de edad que había asistido junto a su esposa al evento.

Muy probablemente, recuerden lo que sucedía en el país en esos días, y si no, se los recuerdo. Las autoridades federales ya habían confirmado los primeros cinco casos de Covid en el país; tres hombres con antecedente de viaje proveniente de Italia; dos chicas estudiantes que se repatriaron voluntariamente por las condiciones de la pandemia en el país europeo; y quien después de días de dar positivo, y con la comorbilidad de diabetes, y finalmente falleció en el hospital.

Entonces (en el día del concierto), las autoridades federales no habían decretado medidas generales para acatar y no lo hicieron hasta más de una semana después.

Todavía se realizaron eventos masivos que fueron reportados oportunamente en esta columna (https://mvsnoticias.com/columnas/ghost-los-masivos-en-cdmx-y-el-coronavirus/) como el concierto Gracias Totales de Soda Stereo (12 de marzo / Foro Sol); el Hell & Heaven (14 y 15 de marzo / Foro Pegaso en Toluca); La Mole Comic Convention (13, 14 y 15 de marzo / Centro Citibanamex); el tan comentado Vive Latino (14 y 15 de marzo / Foro Sol); todo esto no fue suspendido aun cuando, las autoridades federales ya habían anunciado la suspensión de clases en universidades, reducción de actividades de empresas y la Secretaría de Educación Pública decretó ese sábado adelantar las vacaciones de Semana Santa y alargarlas a un mes; pero los llenos que registraron estos eventos fueron envidiables.

La negativa de cancelar estos eventos causó revuelo y finalmente, los contagios de Covid-19 en territorio mexicano sin antecedentes de viaje empezaron a propagarse. Terminamos 2020 e iniciamos 2021 en aislamientos y salidas sólo las esenciales.

En estos días que se cumple un año de estos acontecimientos, en el país el número de muertos dado ayer fue de 193 mil 142; los contagiados ya son más de 2 millones; y la primera etapa de vacunación (de adultos mayores) contra la covid19 se ha ido retrasando, hasta ayer se reportaron 340 mil 926 dosis aplicadas en la Ciudad de México (el 77 por ciento); primero se dijo que en febrero, después en marzo y ahora los pronósticos se han extendido a abril de este año para terminar con esta primera etapa de vacunación que busca inmunizar a todos los adultos mayores del país.

La meta, según dijo este jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es que en el último trimestre de este 2021, 80 millones de mexicanos estén vacunados; si tomamos en cuenta que, según el último reporte del INEGI de enero de 2021, la población de México es de 126 millones 14 mil 24; es decir que, apenas el 66 por ciento de los mexicanos habría obtenido la inmunización.

Lo anterior nos deja con la casi seguridad de que este año, los conciertos, festivales y espectáculos masivos, simplemente no podrían volver como muy probablemente ya se realizarían en Reino Unido, Estados Unidos, algunos países europeos más; así como en Argentina, donde ya los hay como reportamos en la columna anterior e incluso, Chile que ha sorprendido gratamente con su ritmo de aplicación de vacunas.

A un año de estos acontecimientos, aunque la salida del túnel alcanza a verse, todavía hay un largo camino por andar, y probablemente este 2021, que para varios países será de la esperanza de la normalidad; México seguirá esperando casi todo este año, una posibilidad de que nuestra vida, nuestras pasiones y nuestros conciertos y festivales vuelvan. Paciencia y mucho autocuidado de la salud.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- estrena el mejor Rob Zombie álbum de su carrera. El año pasado Rob dijo eso exactamente a la presa estadounidense, sobre el que sería su séptimo álbum de estudio, titulado “The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy”, que se estrena hoy a través del sello Nuclear Blast. Este disco que es tomado como una continuación de “The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser” de 2016, fue producido por Chris “Zeuss” Harris y tiene la esencia de sus anteriores producciones; aunque con toda sinceridad, no sé si podría llamarse el mejor de su carrera, pero sí logra transportar a escenas y ambientes tan cercanos como sus propias enérgicas presentaciones en vivo. Este álbum ya había dado dos buenas pruebas de contenido, se revelaron los sencillos: “The Eternal Struggles of the Howling Man” y “The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)”. Si lo compran, ¡súbanle sin temor! Les dejo “Crow Killer Blues”, el tercer sencillo y video más reciente estrenado hace apenas unas horas. ¡Denle play y súbanle a los speakers!

TRACK 02.- Helloween anuncia nuevo disco para este verano. La alineación clásica reunida de esta banda alemana por fin rindió frutos; han anunciado ya su nuevo álbum que será homónimo se lanzará oficialmente el próximo 18 de junio a través de Nuclear Blast; pero los fans del grupo sólo tendrán que esperar al 2 de abril para escuchar el primer sencillo del disco llamado “Skyfall” que promete una gran sacudida de sonido desde el inicio y en la letra cuenta la historia de la caída de una nave alienígena y una especie de persecución. El nuevo KLP fue grabado en HOME Studios de Hamburgo donde se grabaron otras de sus legendarias producciones y fue producido por Charlie Bauerfeind y Dennis Ward. El video de esa canción se ha producido en 3D, ya es posible ver un adelanto de apenas 38 segundos y un detrás de cámaras. Al parecer, intentaron regresar al sonido de sus orígenes. Ya veremos.

BONUS TRACK.- Lou Ottens, el ingeniero holandés al que se le atribuye la invención del casete de audio murió esta semana a los 94 años. Fue desarrollador de la grabadora de cinta portátil primigenia; luego presentó la primera cinta de casete en 1963, cuyo lema era: “¡Más pequeño que un paquete de cigarrillos!” y esa fue su idea que cupiera en el bolsillo de la chaqueta. El invento fue éxito, rápidamente reemplazó a la grabación de carretes y se convirtió en el estándar de los casetes en todo el mundo. Ottens también dirigió al equipo que en 1979 desarrollaría el disco compacto. Y ustedes ¿se acuerdan cuál fue el primer casete que vieron o escucharon por primera vez? Yo les dejo aquí la primera canción que escuché en un casete.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_