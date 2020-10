Tommy Lee es “ANDRO”

El nuevo álbum en solitario de Tommy Lee, “ANDRO” se lanza hoy. Muy probablemente el nombre le queda debido a la mezcla de estilos en este álbum que dejó ver bien en su antigua banda “Methods of Mayhem”, donde el sonido de un metal industrial confluía perfectamente con un poderoso rap; fórmula que este álbum vuelve a explorar en la mayoría de sus 14 tracks. De ahí todo el concepto en azul y rosa; en opuestos, en femenino y masculino que terminan por ser uno, una producción andrógina que le tomó dos años escribir, grabar y producir al legendario baterista de Mötley Crüe.

Este tipo de sonido siguió inundando sus intenciones cuando estuvo de gira con Skrillex, Zedd y Deadmaus; y finalmente, al revelarse hace cuatro meses su primer sencillo llamado “Knock Me Down”, las sospechas se confirmaron, el sonido sigue ese gusto por la mezcla de estilos. Tommy dijo a la prensa británica: “Escuché su mierda (el trabajo de Killvein) en Internet y pensé, este tipo es rudo. Tenía su nombre por todas partes. Rapea como una bestia, es superdotado y en realidad dice algo. Va a explotar”; y lo explotó en su propio álbum para dos de las canciones.

Este medio día, Tommy Lee hará una transmisión a través de @tiktok_us para acompañar el lanzamiento de su álbum solista “ANDRO”, que como ya se dijo va por la línea musical de la su antigua banda “Methods of Mayhem” y si no me creen aquí lo comprueban, con un segundo video oficial de la canción “Tops” rapeada por PUSH PUSH, que se liberó a mitad de este 2020. Nada que ver con Mötley Crüe ni con “Hold me down” de 2002.

Para quienes todavía no lo sepan, Tommy Lee es el baterista de Mötley Crüe, tiene 58 años, se casó por cuarta vez con una chica 24 años menor que él; fue esposo de Pamela Anderson y ha protagonizado un sinnúmero de escándalos desde que estaba con la banda en los años 80 y es uno de los personajes más polémicos que puede haber en el mundo del rock.

En su vida personal, podría decirse que siempre ha sido un desastre, el último gran escándalo, además de las acusaciones de violencia doméstica contra Pamela, fue su casamiento con Brittany Furlan entonces de 33 años cuando él ya tenía 57. Y también, cómo olvidar, la pelea a golpes que tuvo con su propio hijo Brandon, fruto de la relación con la súper modelo Anderson, en la que terminó con un labio roto.

Musicalmente, pocas cosas que reprocharle, es de los más increíbles bateristas de la historia y sus extravagantes formas de tocar de la batería le han ganado millones de fanáticos alrededor de todo el mundo que lo veneran hasta morir.

Concierto con Mötley Crüe en septiembre de 2012 / Tommy Lee – Facebook

Pero recientemente ha hecho de sus redes sociables el escaparate perfecto para volcar sus locuras y también sus preferencias políticas o, mejor dicho, sus aversiones políticas, aprovechando la coyuntura electoral que se vive en Estados Unidos; pues como ya se sabe, el próximo 3 de noviembre será la elección presidencial en la que Donald Trump buscará reelegirse y Joe Biden, intentará que eso no suceda.

Esta vez, congruente con sus múltiples tuits donde critica férrea y hasta groseramente a Trump, ha dicho a la prensa británica que dejaría Estados Unidos si éste logra quedarse en la Presidencia para un segundo periodo en poco más de dos semanas. Por cierto, cuando critica o vilipendia a Trump, es realmente divertido.

Tommy en entrevista para la publicación The Big Issue, dijo: “lo juro por Dios que, si eso sucede, vendré a visitar el Reino Unido, me voy de aquí. Volveré a mi patria, volveré a Grecia y conseguiré una casa en una de las islas”. Hay que recordar que Lee nació Atenas en 1962 y su familia se mudó a California cuando él tenía apenas un año de edad. Y fue más allá, señaló: “Lo que más duele es que siento que estamos avergonzados. Siento que la gente en Europa y el resto del mundo mira a Estados Unidos y piensa: ‘¿Qué diablos están haciendo allí?’ Deja de votar por celebridades y consigue a alguien real que gobierne el país”. No pasa un día en que no publique un video sobre el tema.

We’re naked. You can be too. Make a plan to vote early at https://t.co/Z9cKaPAmw6. #ThirstTrapTheVote pic.twitter.com/RfKIazdTqi — T🥁mmy L33 (@MrTommyLand) October 1, 2020

Por si fuera poco, tampoco deja su ánimo belicoso contra el mundo, pues hace menos de 48 horas, dedicó un mensaje a Ted Nuget en Twitter: “Ted Nugent? …. ¿Ese tipo aún está vivo? … pensé que se había pegado un tiro como hace 20 años.” ¿Por qué el mensaje tan “amistoso”?, pues respondió a Nuget, quien de acuerdo a la revista Ultimate Classic Rock, lo llamó “criminal convicto, adicto a la heroína de violencia doméstica” al cuestionarle sobre una discusión que tuvo Ted con los productores del programa de televisión de Sammy Hagar por una aparición del Mötley Crüe.

Ted Nugent? ….Is that guy even still alive? ….. I thought he shot himself like 20 yrs ago🖕🏼😂🖕🏼 — T🥁mmy L33 (@MrTommyLand) October 15, 2020

Por lo pronto, fans de Mötley, denle una oportunidad al sonido de “Andro”, aunque sabemos es muy distinto de lo que nos tiene acostumbrados, pero Tommy se pasó dos años de su vida en esto, contiene 4 canciones en el track list, en su mayoría con vocalistas venidos del rap y mezcla estilos con un sonido electrónico predominante. Por último, les dejo el video publicado anoche que acompaña el lanzamiento del álbum y más abajo el tracklist.

Track List del álbum “Andro” de Tommy Lee / @MrTommyLand

TRACK BY TRACK

TRACK 01. RATT listos para 2021. La banda confirmó que todos sus shows de la gira “The Big Rock Summer Tour” planeados para este verano fueron reprogramados para 2021 y que contarán con un nuevo guitarrista rítmico. Además, han confirmado que trabajan en nueva música en el estudio, por lo que es muy posible que el próximo año hagan el milagro de tener material nuevo, pues no han editado uno desde “Infestation” hace 10 años. Manténganse pendientes de sus redes sociales para las fechas específicas del tour.

TRACK 02. Death revive en sinfónico. Considerada como una de las principales bandas pioneras del death metal, los estadounidenses serán objeto de una especie de homenaje de la DeathOrchestra, compuesta por músicos de la Orquesta Sinfónica Olímpica de San Petersburgo que decidieron juntarse con la banda de metal rusa Buicide para darle un giro sinfónico a siete canciones de Death, entre ellas “Spirit Crusher” sacada del último disco del grupo “The Sound of Perseverance” de 1998, tan sólo tres años antes de la muerte de Chuck Schuldiner a los 34 años por cáncer cerebral. Estas siete canciones clásicas de Schuldiner integrarán el álbum en vivo “Symphony of Death”, que se lanzará hasta el 13 de diciembre. ¿Quién dice que el death metal no puede ser sinfónico? Denle play y disfruten de este gran gran sonido.

TRACK 03. Mastodon iniciará su nuevo álbum en noviembre. Así lo reveló el guitarrista de la banda Bill Kelliher, quien admitió que, aunque no está del todo definido, ese es el plan aproximado, pues les gustaría comenzar a grabar lo antes posible en su estudio de Atlanta; y reveló a Metal Sucks que, debido a la imposibilidad de viajar por l pandemia de covid 19 para cumplir con sus giras, reciben beneficios por desempleo para pagar sus cuentas. Bill confesó que no hay grandes cheques por las regalías de sus materiales; afirma que la gente no compra música y los pagos que se reciben por ese concepto son de apenas un par de miles de dólares trimestrales. Dice que Mastodon es una empresa que tiene desempleados y, por tanto, tienen la opción de solicitar la ayuda por desempleo al gobierno estadounidense porque ya lo pagaron a través de los impuestos, “podríamos usarlo si está allí porque si no lo tuviera, no tendría ningún ingreso”, dijo. Tras esta triste revelación, sólo podemos pedir que esta pandemia termine más pronto de lo que creemos. Les dejo el video oficial de “Fallen Torches” del disco “Medium Rarities”, publicado hace un mes y que contiene una selección de pistas raras que incluyen covers, covers instrumentales de canciones anteriores y grabaciones en vivo. Quien pueda que compre música.

TRACK 04. Obituary estará mañana en streaming. La legendaria banda de death metal anunció para mañana sábado 17 de octubre, una transmisión en vivo con actuaciones completas de Slowly We Rot, Cause of Death y clásicos raros. Las dos primeras transmisiones serán en vivo desde ESI Streaming Studio en Tampa y la tercera en vivo será desde el estudio de grabación de Obituary en Gibsonton, también en Florida. Las entradas están a la venta en varias modalidades, así como mucha nueva merch en el sitio Entre tanto, aquí está el video “Ten Thousand Ways To Die” que ya superó los 4.5 millones de visitas.

Recuerden que la mejor música es aquella que se escucha a través de parlantes… ¡a todo volumen!

