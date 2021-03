Toda una pesadilla … a la cola

En la nota que publicamos el 12 de junio de 2018, comentamos que Donald Trump canceló con un simple plumazo el “Programa de Acción Diferida Para Menores,” conocido como DACA, que permitía a los jóvenes inmigrantes indocumentados a permanecer legalmente en EU para asistir a la escuela y para trabajar, y la vida de más de 800,000 niños “soñadores” indocumentados se vio trastornada, dejándolos sin empleo, sin la oportunidad de seguir estudios y a ser sujetos a la deportación masiva. El 18 de junio de 2020, después de dos años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo por mayoría de 5 a 4 votos a favor de los niños “soñadores” para no ser deportados masivamente.

El 18 de febrero de 2021, Joe Biden presentó en el Congreso de los Estados Unidos un ambicioso plan migratorio donde busca legalizar a más de 800,000 niños soñadores, inmigrantes indocumentados que no tienen hoy en día ninguna autorización para trabajar o estudiar pues entraron ilegalmente a los EU cuando eran niños. Los soñadores están perfectamente localizados, fueron registrados todos sus datos personales, huellas digitales, huellas biométricas, etc., lo que hace fácil y rápido para las oficinas de Inmigración su localización y deportación. El niño soñador ahora se despierta y vive en carne propia la peor de las pesadillas.

Muchos críticos de la nueva iniciativa de ley de inmigración que presentó Biden ante el Congreso creen que pudiera ser un poco más factible su aprobación, si el proyecto de ley de inmigración fuese más limitado y no se quisiera abarcar tanto. Sugieren simplemente se empiece a discutir cómo legalizar a los 800,000 niños soñadores que se encuentran viviendo a la sombra de la población.

A principios de este febrero, el senador demócrata Dick Durbin y el senador republicano Lindsey Graham presentaron un proyecto de ley más limitado conocido como la Ley de Soñadores de 2021 que se centra en beneficiar únicamente a los niños soñadores. El senador Graham describe el proyecto de ley como “un punto de partida para que encontremos bipartidismo y se avance para brindar ciertos derechos a los soñadores y también se empiece a reparar el sistema de inmigración que está fracturado”. Este proyecto de ley permitiría a los a los soñadores a obtener la residencia permanente y eventualmente obtener la ciudadanía estadounidense siempre y cuando:

Llegaron a los Estados Unidos antes de haber cumplido 17 años.

Haberse graduado de la escuela preparatoria y haber estudiado en una universidad por lo menos dos años.

Haber trabajado legalmente durante al menos tres años o haber estado en el ejército de los EU por lo menos dos años.

Pasar las verificaciones de no antecedentes penales y de seguridad.

Demostrar dominio del idioma inglés y conocimiento de la historia de los Estados Unidos; y no haber cometido ningún delito grave y no ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

Como pueden leer, a estos niños soñadores, con este proyecto de ley, les están pidiendo mucho más de lo que la mayoría de la población norteamericana logra alcanzar. ¿De verdad despertarán algún día de la pesadilla los soñadores?

En notas pasadas escribimos que el 9 de diciembre de 2016, los mismos senadores mencionados en el párrafo anterior, Lindsey Graham (Republicano − Carolina del Sur) y Dick Durbin (Demócrata − Illinois) habían presentado un proyecto bipartito de ley llamado “Ley Puente”, que proporcionaría protección temporal a los soñadores, pero al no ponerse los diputados de acuerdo en el tema de DACA ni tampoco en el tema para asignar fondos para la construcción del famoso muro fronterizo entre México-Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos se vio forzado a cerrar sus puertas el sábado 20 de enero de 2018 y Trump rechazó discutir DACA ya que argumentaba que no existe ninguna premura para abordar el tema y peor aún explicaba que no se podía votar si no había un proyecto de ley de DACA. En aquel entonces la líder de la minoría demócrata diputada Nancy Pelosi manifestó que ella seguirá peleando para encontrar una solución a DACA, pero hoy en día vemos a esta señora que supuestamente es la mejor amiga de los soñadores, cómo los olvidó y los dejó bien plantados a cambio de una simple promesa de los republicanos de discutir en un futuro el tema de los soñadores.

Votamos para que nuestros representantes toquen las puertas del Congreso Norteamericano para que les recuerden que la estatua que se encuentra desde 1863 en la cúpula del Capitolio, en su pedestal está escrito el primer lema nacional E pluribus unum De muchos, uno, y usando su propio lema presenten puntos para que por lo menos se discuta en el Congreso como solucionar la tragedia que están viviendo más de 800,000 soñadores connacionales, quienes fueron abandonados en un pantano movedizo, que ni los de Hollywood pudieran imaginar cómo filmar esta película tan espeluznante que no se acaba y que todas las noches les trae la misma pesadilla a los soñadores.

Correo: mgmagallon@aol.com

Twitter: @MinaMagallon