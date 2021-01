‘Tocas a una respondemos todas’

En pleno proceso electoral, el gobierno de la 4Transformación, pretende minimizar o ignorar la denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, acusado de violencia sexual. Dice el presidente López Obrador que “son acusaciones de temporada”.

Vaya bofetada para las miles de mujeres en este país, víctimas de violencia de género y las familias de las muertas por feminicidio. ¿Acaso ya olvidó el #8M2020 y el paro del 9M? bajo la consigna #BastaYa.

Todo indica que el gobierno no entendió la dimensión del movimiento, está más preocupado en justificarse que en implementar una estrategia eficaz que frene la violencia machista, patriarcal y acabe con la impunidad con la que cobija a su candidato.

Salgado Macedonio cuenta ya con una carpeta de investigación abierta con todos los elementos para ser judicializados. Sin embargo, el presidente manifestó, el pasado 8 de enero, que las acusaciones son asuntos “partidistas y producto de la temporada.”

Una vez más, ignora y tergiversa la realidad. Rehúye el compromiso de hacerle frente a un grave problema. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) precisan que entre enero y noviembre pasado, en el país fueron asesinadas 3,455 mujeres; 2,567 casos han sido clasificados como homicidio doloso y 888 como feminicidios. Lo que representa, en promedio, 10.3 mujeres asesinadas por día en este periodo.

En las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, hay expedientes abiertos y las víctimas claman justicia. Para el movimiento virtual “Nosotras Tenemos Otros Datos”, la justificación presidencial “alienta la negligencia de las autoridades y la impunidad. Además, refuerza el estereotipo de que las víctimas de violencia sexual mienten”.

A través de un video, la organización exigió: “Los agresores sexuales no pueden ni deben ser candidatos. Y mucho menos ser nuestros gobernantes. Le solicitamos a usted, señor presidente, no ser cómplice de los delincuentes”.

Planteó además que Félix Salgado, como senador con licencia, debe ser investigado, juzgado y sancionado conforme señalan los lineamientos contra la violencia de género aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.

Las integrantes de “Nosotras Tenemos Otros Datos”, confirman que en México la violación hacia mujeres y niñas es “una práctica cotidiana sin respuesta efectiva del estado para eliminarla”. Tan sólo de enero a noviembre del 2020, fueron iniciadas 15 mil 240 carpetas de investigación por este delito.

Cifras de horror que demuestran un “abandono institucional”, lo que deriva en que sólo ocho de 100 mujeres violadas o abusadas sexualmente denuncien. “La realidad es otra”, afirman las integrantes del colectivo que buscan hacer visible la tragedia de las víctimas de un sistema patriarcal y omiso.

El incremento en la violencia hacia la mujer ha sido advertido por organizaciones que se dedican a prevenir y atender violencia contra el género como la Red Nacional de Refugios (RNR), que documentó la atención de 38,081 personas durante los nueve meses de confinamiento, es decir, de marzo a noviembre de 2020.

La ONG indicó que durante el mes de noviembre cada hora una mujer se comunicó a la RNR para pedir apoyo ante una situación de violencia. La organización reportó que nueve de cada 10 niñas y niños que ingresaron a uno de los refugios que administra fueron víctimas de violencia física y psicológica.

Se identificó que 87.59% de los agresores fueron sus esposos, novios o exparejas y el 12% de ellos tenían vínculos militares o políticos, el 28% usaban armas de fuego y el 27% contaban con antecedentes penales, “reflejo de las fallas en el sistema de justicia, de las violencias sistémicas y estructurales que junto con la impunidad perpetúan las violencias machistas y de género”, expresó la RNR en su último informe.

Luego de estas cifras y de las dos denuncias presentadas en contra de Salgado Macedonio, ¿seguirá sosteniendo el jefe del Ejecutivo Federal que, son “acusaciones de temporada”?

La batalla no es política, es una lucha por la vida, por la igualdad. La exigencia es clara: #BastaYa y nada tiene que ver con los partidos y el gobierno. Somos la voz de las que ya no están, de las que padecen violencia y no están a salvo. “Les venimos a vandalizar la indiferencia”.

