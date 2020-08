Entre las pocas cosas buenas que me ha dejado la pandemia, está un poco de tiempo libre. El tiempo que gastaba en transportarme por la caótica Ciudad de México, lo invierto ahora en practicar bicicleta estática. Y como soy poco deportista, la única manera de resistir una hora diaria de ejercicio es viendo series y películas mientras pedaleo.

Mis alumnos de la universidad me recomendaron “The Boys”, en Amazon Prime Video. La trama no es enteramente original (¿existe alguna historia original después de Homero?), pero sí buena. Relata la historia de un grupo de superhéroes, comandados por el Vengador, una mezcla de Capitán América con Superman. El grupo de siete superhéroes es administrado por la empresa estadounidense Vought International. A diferencia de Industrias Stark, no hay en Vought el menor viso de filantropía ni responsabilidad social. Se trata, simple y llanamente, de un negocio. La empresa busca ganancias e influencia comercializando y posicionando a sus superhéroes.

A diferencia de la vieja (muy vieja) escuela, estos superhéroes son vanidosos, corruptos, mentirosos, ambiciosos, incluso adictos. El peor de todos es el más poderoso de ellos, Vengador. Consciente de sus poderes, Vengador comete todo tipo de fechorías. Gracias a su astucia y al aparato publicitario de Vought International, el Vengador consigue esconder sus tropelías. En torno a estos superhéroes, se dan cita el nacionalismo, el fanatismo religioso, la ambición, la intriga política, la ingenuidad de las personas de la calle y la demagogia. El resultado es nauseabundo.

Sin embargo, un grupo de hombres intenta desemascarar el engaño y sacar a la luz pública la podredumbre de los superhéroes. Su tarea no es fácil. Este se grupo enfrenta contra el poderío económico y publicitario de la empresa, los superpoderes de Vengador y sus amigos, y el fanatismo de los seguidores.

La serie es irreverente, salpicada de humor negro. Se suma a la tendencia a pintar a los superhéroes a la manera de los dioses griegos. ¿Cómo eran los dioses griegos? Humanos lujuriosos, vengativos, ambiciosos, arrogantes, pero extremadamente poderosos. Así son los superhéroes de “The Boys”.

¿Es una serie palomera? Quizá. Pero a mí me interepela, porque me recuerda una vieja enseñanza de la filosofía. Nada más peligroso que un héroe situado por encima de la ley, inmune a la crítica, arrogante, idolatrado por la multitud, y extremadamente poderoso. Entre Superman y Vengador hay sólo un paso.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

