Solidaridad canina

Del poniente de la Ciudad de México, hice una hora y media para llegar a Milagros Caninos, el primer Santuario en América Latina para perros en situaciones extremas. Se dedican al cuidado y rehabilitación de perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, y drogados, entre otras condiciones. Decidí acudir al refugio de animales porque muchos de mis seguidores en Twitter me etiquetaron en un video donde se ve cómo, el cerro ubicado en la parte trasera del santuario, se desgajó dejando bajo los escombros a varios perritos atrapados.

Mientras subía el cerro por una calle de doble sentido, pero de un carril, en la alcaldía Xochimilco, veía como eran muchos los carros que me acompañaban en el trayecto. Me sorprendió, porque ya casi no habían casas o negocios por esos rumbos, pero no le di mayor importancia. Cuando por fin llegué al albergue, era evidente que me encontraba en el lugar de la noticia ya que encontré automóviles de protección civil, “coches bomba” de bomberos, carros rotulados de clínicas veterinarias y camionetas de rescate animal.

En cuanto me bajé del coche, subí por un camino empedrado y empinado para llegar a la entrada del refugio animal. En la cumbre, observé a decenas de jóvenes que movían los costales de comida para perro, de un lugar a otro. Eran muchos los médicos veterinarios que atendían a los perros que habían sido rescatados de los escombros. Vecinos de la zona y voluntarios de distintas partes del Valle de México, le ofrecían comida y agua a los topos, rescatistas, elementos de protección civil y demás voluntarios que llegaron sin ninguna otra agenda, más que para ayudar.

Tristemente 4 perros perdieron la vida, 11 fueron rescatados, y al cierre de esta columna, siguen buscando a uno.

Como reportero siempre es emotivo ver a tantas personas unirse por un objetivo en común. He visto esta solidaridad mexicana en distintas ocasiones, pero penosamente solo cuando la tragedia nos alcanza.

Esa unidad, debería de mantenerse siempre. Pese a que nuestros partidos políticos tienen distintas ideologías, todos quieren lo mismo: el bien del pueblo. El problema viene cuando se pelean -sin sentido en muchas ocasiones- por lograr algo en particular. El lunes policías capitalinos que resguardaban el Congreso de la Ciudad de México, se enfrentaron con alcaldes electos de oposición. De quien haya sido la culpa, es lo de menos, pero vemos a nuestra clase política pelándose como animales en las calles, mientras que esta misma semana vimos cómo vecinos se unían para rescatar a perritos.

Que la solidaridad siempre reine y no solo en tiempos de crisis.

Por cierto:

La Secretaría de Salud reportó mil 177 muertes por COVID 19 en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta de la tercera ola de la epidemia notificadas en un día. ¡No bajen la guardia!

