Sobrerrepresentación

Uno de los propósitos de la representación proporcional es que exista una equivalencia lo más fidedigna posible entre el porcentaje de votación obtenida por una fuerza política y la representación en los espacios parlamentarios. Por ejemplo, si la votación obtenida por un partido es de 30 %, el número de legisladores y legisladoras deberá equivaler lo más cercano posible al 30 % del total del órgano legislativo. Para cuidar que estos parámetros resulten los más cercanos a la realidad, la Constitución establece que ningún partido político puede estar sobrerrepresentado en más de un 8 % respecto de la votación válida que obtuvo; pero tampoco podrá estar subrepresentado en menos de un 8 % de su votación.

De esta forma, volviendo al ejemplo, si un partido obtuvo 30% de la votación, podrá tener un número de legisladores mínimo que equivalga al 22 % del total del órgano legislativo, y el máximo no podrá ser mayor al 38 % de quienes integren dicho órgano. La representación de esa fuerza política en el legislativo deberá estar dentro de esos márgenes. Los ajustes para evitar la sobre y subrepresentación se hacen al momento en que la autoridad electoral asigna las curules por el principio de representación proporcional.

A pesar de existir estos límites, actualmente en la Cámara de Diputados hay partidos políticos que están sobrerrepresentados en más de 8% de la votación que obtuvieron en las elecciones de 2018. Esto se debe a dos factores: el primero que se da a partir de las coaliciones – y así lo permiten las reglas electorales – en las que uno de los partidos coaligados postula candidaturas que en realidad son militantes o cuadros del partido mayoritario en la coalición. Entonces, cuando llegan al Congreso regresan con su partido político de origen, digamos uno de los partidos que integra la coalición le «presta» a otro durante la elección una persona para que sea su candidata o candidato, y si gana, esta candidatura regresa a su partido original. Lo que termina por alterar la representación de un partido en el órgano legislativo del que se trate.

El segundo factor que puede generar una distorsión de sobre o subrepresentación es el transfuguismo legislativo; es decir, los cambios de una bancada a otra que se dan una vez conformado el Congreso de la Unión y que son parte de los acuerdos políticos dentro de las cámaras.

Para evitar que se dé el primer caso, el INE está preparando una propuesta con la que se busca que al momento de hacer la asignación de curules por el principio de representación proporcional ésta se haga atendiendo al origen de la candidatura; es decir, al partido al que le corresponde la postulación y no al partido al que decida integrarse al cargo. Dado que la regla que se plantea está acotada a este aspecto, me parece que el INE sí está facultado para ello.

Aun así, no será suficiente e incluso, puede no tener utilidad alguna si al interior del Congreso no se establecen reglas claras para evitar la sobrerrepresentación de una fuerza política. Dado que gran parte del problema recae en las reglas parlamentarias, y que éstas, las establezca el propio Congreso –como parte de la autonomía de la que gozan como Poder de la Unión– se ve poca voluntad de las diferentes fuerzas políticas para acabar con esta distorsión parlamentaria e inobservancia de la Constitución, pues cabe decir que prácticamente todas las fuerzas políticas en algún momento se han beneficiado de esta laxitud en el cumplimiento de los límites de sobre y subrepresentación al interior del Congreso de la Unión.

