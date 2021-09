Seguridad de altura

Abordé un helicóptero del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Alberto Santos Dumont 209, en la colonia Aviación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza. Sobrevolé la Ciudad de México por 40 minutos para conocer una de las estrategias del gobierno capitalino para intentar disminuir la incidencia delictiva en la ciudad.

El Grupo Cóndores cuenta con 106 efectivos entre pilotos, mecánicos de helicópteros, operadores técnicos en aeromedicina, personal operativo, administrativo y de estructura, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, a fin de salvaguardar la integridad física de quienes viven y trabajan en la CDMX.

Sobrevolando la Basílica de Guadalupe, el Director General Regional de Gustavo A. Madero, Jesús Martínez, me explicaba que con el simple hecho de sobrevolar sobre ciertas colonias, en horarios donde “la incidencia delictiva la tenemos latente”, los criminales se asustan; sienten la presencia policiaca tanto en las calles como en los aires. Por medio de los helicópteros, los policías logran ver lo que sucede en los lugares de difícil acceso con las patrullas.

Sin embargo, al volar sobre casas, edificios y negocios de la capital del país, era inevitable pensar en las miles de familias que han sufrido por la delincuencia. Pese a la altura, se veía perfectamente al niño que jugaba en el parque y al automovilista que se bajaba de su vehículo a pagar el parquímetro; me imagino que, con esa misma claridad, los oficiales pueden ver perfectamente cómo se comete un ilícito.

Pasábamos a un costado de los hoteles de Polanco y no dejaba de preguntarme si esos turistas que ven lo hermoso que es nuestro país, tienen idea de que 21.2 millones de mexicanos de 18 años y más, fueron victimas de los delincuentes en México durante 2020. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, también aseguró que el 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima de algún ilícito. La peor cifra que arrojó la encuesta fue que en el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en agosto de este año sumaron dos mil 414 homicidios dolosos, una cifra mayor a los dos mil 381 casos registrados en julio.

Desde las alturas, agradecía los esfuerzos de la autoridad para bajar la incidencia delictiva, pero es mucho lo que tendrán que hacer para que desde las calles se perciba esa seguridad que muchas dependencias buscan brindar.

