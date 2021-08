Se alista Knotfest en Chile y Brasil

Ante la posibilidad real de la vuelta de los masivos en México impulsada por los procesos de vacunación que avanzan cada día (obviamente a diferentes ritmos entre los estados) y con un parón provocado por el tercer pico de la pandemia, los anuncios del regreso de este tipo de eventos en Sudamérica ocurridos hace un par de días son francamente envidiables; y más, cuando se trata de un festival tan monstruoso como el Knotfest.

Los recuerdos que nos trae el Knotfest México 2019 mejor sería olvidarlos, sobre todo la parte en que la batería de Evanescense terminó en llamas, el escenario destruido y miles de personas inconformes y defraudadas por una empresa que no pudo corresponderles en ningún sentido; y claro, lo más doloroso para todos, que ese festival no vuelva a planear una edición en territorio nacional.

Pero la felicidad de estos masivos llega para Chile y Brasil que ya pueden soñar con ello. En la edición chilena se ha confirmado a Sepultura, Trivium, Mr. Bungle y Bring me the Horizon para el 11 de diciembre; y para la versión brasileña, además de las mencionadas, aparecen al menos otras cinco bandas y una más por anunciar debajo de Slipknot en el line up que se presentarán el 18 de diciembre, ambas fechas de 2022.

Aun cuando deseamos la vuelta de los conciertos de nuestros artistas y bandas favoritas y los festivales como los conocíamos en nuestro país antes de la pandemia, el día todavía se ve lejos; el Knotfest para México se antoja aún más lejos; no se han confirmado planes de volver y si en algún momento se desbloquea la posibilidad ojalá no sea con aquella empresa que dejó tan mal parado al festival y decepcionados al público; los fans no soportarían otro chasco. Los mexicanos seguimos esperando la vuelta de nuestros conciertos, aunque la paciencia es difícil de conservar; las medidas sanitarias simples, inútiles o incumplibles que pudieran parecerles, así como la aplicación de vacunas siguen siendo nuestro camino para bajar el pico de contagios y empezar a pensar en los masivos. La sequía de estos eventos ya empieza a desesperarnos pero por el bien de cada quien, debemos resistir.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Gira del 40 aniversario de Anthrax. Los aniversarios siempre son las grandes oportunidades de presenciar los mejores conciertos de nuestras bandas favoritas porque evidentemente las giras que se agendan con ese fin suelen ser más extensas y los conciertos frecuentemente incluyen un set list retrospectivo. Anthrax que está festejando cuatro décadas de carrera, ha anunciado su primer gran tour en Europa y Reino Unido desde el verano de 2019 que incluye 28 fechas iniciando en Birmingham el próximo 27 de septiembre y terminando en Suiza el 5 de noviembre pero de 2022. Una banda ya legendaria como Anthrax ya no necesita más explicación, quien pueda viajar y comprarse un boleto para esto, hágalo, porque en nuestras tierras, no sabemos hasta cuándo tendremos algo siquiera parecido. Les dejo el último Wacken Open Air de Anthrax. ¡Disfruten!

TRACK 02.- ¿Viste el nuevo video espacial de Dream Theater? Los fanáticos de esta banda seguramente estarán felices por la revelación de detalles sobre el álbum número 15 de su carrera bautizado como “A view from the top of the world” que se prevé estrenar el próximo 22 de octubre. Esta producción ya puede preordenarse en tiendas digitales; en ediciones físicas, se pueden conseguir versiones deluxe, box set y hasta una más con LP, CD’s y Blu Ray. La parte más emocionante es la revelación del video de su primer sencillo “The Alien”, mismo que abre la oportunidad a dar rienda suelta a la imaginación; dicho filme de los nueve minutos y medio de duración del track nos lleva a un hermoso viaje interestelar. Dream nos regala siempre estados emocionales que sólo pueden conseguirse a través de su música. Denle play y compruébenlo. Inserta video: https://www.youtube.com/watch?v=V462IsOV3js&ab_channel=DreamTheater

TRACK 03.- Rammstein pone música a los paralímpicos. Hace un par de semanas, a pesar de la pandemia el mundo pudo disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, una fiesta deportiva que este año se convirtió también en un símbolo de esperanza, de fortaleza y de supervivencia para los tiempos con la covid19 entorpeciéndonos la vida en todos los sentidos. Y ahora, están en puerta los Juegos Paralímpicos, y por si fuera necesario para emocionarnos por el inicio de esta otra fiesta de súper atletas, nos enteramos que la canción con la que se presenta la delegación alemana para estos juegos, es nada más y nada menos que de Rammstein. Sale sobrando que les diga que el siguiente es un video increíble y necesariamente inspirador. Play necesario para poner una sonrisa este viernes.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

