Respeto al Ángel

Se prendió un cigarro. A lo lejos podía observar como lo disfrutaba mientras leía un libro. La mujer usaba un abrigo largo color beige, una boina y botas negras. Hacía frío y el viento soplaba, pero ella sentada en las escalinatas del Ángel de la Independencia pasaba una a una las páginas del libro grueso. Me llamó mucho la atención esta joven porque pese a los turistas que se tomaban fotos con el monumento a sus espaldas, no se distraía. A pesar de las luces, que alumbraban el monumento, que constantemente cambiaban de color, su mirada no dejaba el texto.

El problema llegó cuando se terminó su cigarro y tiró la colilla a un costado del monumento. Pasaron dos años para que retiraran las vallas del Ángel de la Independencia, por trabajos de restauración, y los ciudadanos ya empezaron a tirar basura en las inmediaciones.

Por muchos meses la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México realizó trabajos de rehabilitación estructural, limpieza y restauración; labores que tuvieron un costo de 24.4 millones de pesos. En gran parte las tareas fueron para quitar las pintas por las protestas feministas del 16 de agosto de 2019 y por los daños del sismo del 19 de septiembre de 2017. Los restauradores también atendieron las esculturas del monumento, como un águila que tenía erosiones en una de sus piernas y en las garras, así como la restitución de faltantes en las esculturas de los leones.

Lució amurallada por 780 días el Ángel de la Independencia y a muchas personas se les ha hecho fácil tirar basura y subirse a partes prohibidas del monumento, para una foto fantástica para sus redes sociales. Muchos nos quejamos por la falta de sensibilidad que han tenido algunos manifestantes al rayar y amartillar monumentos en el país, pero no nos damos cuenta de todo lo que hacemos para perjudicar estas obras de arte.

El Paseo de la Reforma ya tiene más vida porque el Ángel luce esplendoroso. Se trata de una columna sobre la que se encuentra la imagen de la Victoria Alada. El monumento fue inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia de México y fue encargado por el entonces presidente de la república, Porfirio Díaz. Cuenta con un mirador privilegiado al que los visitantes pueden acceder subiendo 200 escalones. En su base contiene un mausoleo donde están depositados los restos de algunos héroes patrios.

¡Cuidemos nuestra historia, respetemos nuestros monumentos!

Vivo la noticia para contarle la historia

@juanmapregunta