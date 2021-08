¡Regresé al aula!

Hace una semana regresé a las aulas en la universidad. Desde marzo de 2020 no había pisado un salón de clases. Regresamos de modo híbrido, es decir, la mitad de los estudiantes de cada grupo asisten de manera física y la otra mitad por zoom. A la semana siguiente, los alumnos intercambian turno de suerte que todos ellos tengan la oportunidad de asistir físicamente a la universidad, si es que así lo desean.

Ha sido necesario reducir el aforo para garantizar la sana distancia. Cada sesión debe durar 50 minutos y debemos salir 10 minutos del aula para que esta se ventile. A los 30 minutos de transcurrida cada clase, entra discretamente un encargado para medir la concentración de CO2. Por lo visto, es la mejor manera de saber si un lugar está suficientemente ventilado. Obviamente, el uso de cubrebocas es obligatorio en toda la universidad. En la medida de lo posible, no debemos recibir a estudiantes y colegas en nuestros despachos. Por fortuna, en el campus hay amplios jardines donde se ha colocado un sinnúmero de sillas y mesas. La biblioteca sólo está abierta para préstamo a domicilio. Para evitar filas, los libros se recogen previa cita.

Todas las precauciones son pocas. Estos meses de pandemia se llevaron a muchos colegas, estudiantes y familiares de alumnos. Ya les he contado que yo tuve que dar el pésame a doce personas que perdieron a una hermana, un padre, una madre, un hijo por Covid-19. No debemos evadir la dolorosa realidad. Hemos de ser valientes y reconocer el horror de la pandemia. Los datos oficiales estiman 260 mil muertes. Sin embargo, en el 2020-2021, el acumulado del exceso de defunciones fue de medio millón de personas. Ello sugiere que la cifra de víctimas mortales por Covid-19 es mucho mayor. ¡500 mil muertes no esperadas! Incluso en un país de 126 de millones de personas, medio millón de muertes es una cifra escandalosa. Con el virus no se juega. Y, no olvidemos, cada muerte es una silla vacía en el comedor de una casa; una larga estela de dolor, una tragedia imborrable.

Aunque estoy vacunado, regreso con cierto temor al aula. Cinco colegas, buenos amigos, enfermaron fuertemente a pesar de estar vacunados. Ciertamente, ninguno fue hospitalizado, pero pasaron quince días infernales en su casa. Pero mis estudiantes estaban ansiosos por regresar al aula. Nunca los había visto tan contentos. (Espero que conserven esa sonrisa conforme el curso avance y haya exámenes, je, je). Fue muy emocionante conocer en persona a estudiantes a quienes sólo había conocido por zoom.

Pero también regreso a clase, ¿cómo decirlo?, con un cierto “cargo de conciencia”. Pertenezco a ese grupo privilegiado de maestros que impartirá clases en salones bien ventilados, abundante gel y con medidores de CO2. Incluso mis colegas de la Facultad de Medicina han instalado un pequeño centro de orientación sobre el Covid-19. Además, muchos de los estudiantes llegan en automóvil propio y no usan el transporte público. ¿Hay riesgos? Sin duda, pero la inversión en infraestructura de mi universidad reduce los riesgos de contagios.

Pero, ¿qué será de aquellos maestros y alumnos que no pueden estudiar en una escuela adecuadamente modificada? ¿De aquellos que tiene que invertir un par de horas en el transporte público para llegar a la escuela? Antes de la pandemia, una de mis sobrinas estudiaba en un kínder público donde constantemente faltaba el agua en los baños. Las niñas y niños se quejaban frecuentemente de que los baños estaban sucios. ¿Tendrán las escuelas públicas garantizado el suministro de agua para lavarse constantemente las manos?

La pandemia ahondó la brecha socioeconómica. Algunas cifras sugieren que la tasa de sobrevivencia es mayor en los hospitales privados que en los públicos. No es por falta de voluntad y preparación del personal del sector salud, sino por falta de recursos.

Y algo similar sucedió con la educación. La educación en línea depende, en muy buena medida, de la calidad de las computadoras y del internet, de espacio físico donde se toman las clases en línea, y del apoyo extraescolar. En las actuales condiciones de México, la educación en línea es elitista.

¿Cuál es la responsabilidad de quienes estudiamos y enseñamos en instituciones privadas? Cuidar nuestra salud, en primer lugar. No se vale que, por un lado, las instituciones de educación, sean privadas o públicas, inviertan tanto en prevenir contagios y que, por otro, nosotros nos descuidemos. En segundo lugar, considero que los docentes y estudiantes que enseñamos en instalaciones adecuadamente modificadas, debemos esforzarnos por cumplir con nuestras funciones con especial ahínco. Somos privilegiados.

¿Y el gobierno? Bueno, creo que, por los menos, todos los funcionarios deberían usar cubrebocas en público para promover su uso entre la población. Hace algunos días, un legislador federal declaró que era para los enfermos. ¿Qué les parece? Hace unas semanas, un funcionario federal de altísimo nivel, se refirió al cubrebocas como “bozal”. No se vale que personas con cargos públicos de primer nivel utilicen ese tipo de expresiones. Medio millón de muertos deberían bastarnos para aprender que, por molesto o antiestético que sea una mascarilla, vale la pena usarlo.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal