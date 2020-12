¿Regresarán los conciertos para el verano de 2021?

En cerca de nueve meses hemos extrañado los conciertos presenciales en todo el mundo debido a la pandemia por covid 19; desde entonces, los empresarios de la industria, músicos y bandas han buscado formas de subsistir y los conciertos vía internet se han convertido en el principal escape para suplir la experiencia de las presentaciones en vivo.

En esta misma columna, se han comentado algunas de las alternativas que se han planteado durante estos meses que van desde auto-conciertos hasta la exhibición de conciertos pregrabados y privilegiando la distancia social entre los muchos menos asistentes a las presentaciones en vivo; aunque todo ello, se ha llevado a cabo con resultados no tan desalentadores, continúan siendo insuficientes y muy poco parecidos a la experiencia anterior a la pandemia.

Hace un par de meses, ejecutivos de empresas de la industria de los conciertos como Ticketmaster (internacional) plantearon lo que veían en el horizonte para hacer posible el regreso masivo presencial de los fanáticos a los conciertos; señalaban entonces, cuáles tendrían que ser las condiciones en que tendría que admitirse al público en los venues; la más importante e infaltable condición para acceder a los espectáculos sería invariablemente una prueba negativa reciente de detección de covid 19, además del ticket de acceso; así como evitar a toda costa, la emisión y revisión de boletos impresos a la entrada de los espectáculos, por lo que, forzosamente deberían usarse los accesos digitales.

Justo cuando los ejecutivos intentaban digerir estas nuevas condicionantes para el regreso del público a los conciertos presenciales, el surgimiento de varias vacunas contra la covid 19 aprobadas para su aplicación entre la humanidad y el inicio de jornadas de vacunación escalonada en países como Reino Unido, se empieza a ver el muy probable principio del fin de esta abstinencia forzada de conciertos, se fortalece la esperanza en el regreso a estos shows de manera presencial muy pronto, e incluso, ya se ven como una posibilidad real para el próximo verano.

La semana que terminó, una entrevista con el presidente de Live Nation, Joe Berchtold, causó revuelo en el ambiente musical, de los conciertos y en toda la cadena económica a su alrededor, pues él dejó ver su confianza en que las campañas de vacunación contra la covid 19 hagan posible que este mal sueño sin conciertos termine en 2021, y con ello, vuelva la bonanza entre las bandas y resurjan las giras y presentaciones.

El ejecutivo de una de las empresas internacionales más importantes del mundo dedicada a la producción y comercialización de estos espectáculos, en una charla del pasado lunes 7 de diciembre con Squawk Alley de CNBC y replicada por revistas como Loudwire y Ultimate Classic Rock dijo que "en los mercados clave de Estados Unidos y Europa occidental, nuestra expectativa sigue siendo que, para el próximo verano, volvamos con nuestros principales espectáculos al aire libre: nuestros anfiteatros en Estados Unidos y Festivales en todo el mundo".

Respecto de la posibilidad inamovible de solicitar a cada asistente a un concierto de una prueba reciente de detección negativa de covid 19 para poder acceder a los eventos, Berchtold mencionó que “en general, nuestra expectativa es que para ese momento eso no será necesario dado el gran progreso que hemos tenido con la vacuna”.

Y su expectativa parece lógica, cuando la inmunización sea masiva y casi total, no habría razón para solicitar pruebas negativas de covid 19; aunque la duda de la presencia del virus propagado por alguien que no estuviera vacunado podría estar rondando en el ambiente durante mucho tiempo más.

Con todo y las dudas que pudieran existir aún después de la inmunización al nuevo coronavirus en el mundo, la vacuna sin duda alguna le devolverá a la humanidad la posibilidad de disfrutar de aquellas actividades lúdicas que hoy todavía no son una posibilidad.

TRACK 01.- Nace Smith / Kotzen, un nuevo proyecto. Nada resulta más alentador que saber que dos grandes virtuosos de la guitarra unirán sus talentos para un nuevo proyecto musical. Adrian Smith (guitarrista de Iron Maiden) y Richie Kotzen (guitarrista de The Winery Dogs y ex de Mr. Big y Poison) además de sostener cada cual, una modesta pero sobresaliente carrera solista, han presentado el tema “Taking my chances” que marca el debut de esta nueva etapa para ambos. Se trata de una canción que evoca las grandes piezas de classic rock de los años 70, muy cómodo sobre todo para Kotzen con más de 20 álbumes en solitario que rondan frecuentemente este estilo, y por momentos, toda la pieza se convierte en un gran duelo de guitarras; aunque como siempre resalta la privilegiada voz de Richie. No tengo duda de que, si este género les gusta, la canción les fascinará y estén atentos porque estos amos de la guitar world prometen más detalles del proyecto a principios de 2021, el año de la esperanza.

TRACK 02.- ‘El Niño’ reapareció con “Máscara”. La banda latinoamericana de nü metal Ill Niño estrenó este jueves, “Máscara” su más reciente trabajo. Después de las disputas legales por el nombre del grupo y el drástico cambio de integrantes con la permanencia sólo Dave Chavarri y Lazaro Pina, finalmente pudieron volver al camino musical original de la banda con este nuevo sencillo en colaboración con AJ Channer de Fire From the Gods, que se estrenó con su respectivo video colgado en YouTube. Celebramos que estén de vuelta y con la energía de antaño; y ¡ponte la máscaraaaaaaaa!

TRACK 03.- Resucitó la superbanda “Love and Death”. La banda de Brian “Head” Welch (Korn) y Jasen Rauch (Breaking Benjamin) estrenó el video de su nuevo sencillo “Down” lanzado originalmente hace un mes, después de siete años de sequía. Además, el grupo ha agendado un concierto on line para el próximo 12 de febrero con motivo del lanzamiento oficial del álbum “Perfectly Preserved”. Si les interesa verlo, los accesos ya están disponibles en su página oficial. Chequen el video.

TRACK 04.- Dave Grohl celebrará todo el Hanukkah. Ayer, Grohl y el productor Greg Kurstin lanzaron un cover de “Sabotage” de 1994, una de las canciones más famosas de Beastie Boys, como parte de un serial de ocho canciones de artistas judíos que nombraron “Las sesiones de Hanukkah” y que serán lanzadas una cada noche de esta celebración judía que se extiende del 10 al 18 de diciembre; ello, como una especie de homenaje para estos músicos. Les dejo la primera canción de este serial de celebración. ¡Feliz Hanukkah!

BONUS TRACK.- Michael Knight, dueño de Kitt “El auto increíble”, ¡también es metalhead!Seguramente quienes vivieron los años 80 recodarán esta serie de televisión protagonizada por David Hasselhoff, quien en su papel de Michael Knight, pelea por la justicia junto a su auto parlante; los amantes de la tv de los 90, lo recordarán en su papel en la serie Baywacht (Guardianes de la Bahía) y ese mismo David, quien – en una colaboración única con el dúo austriaco CueStack – grabó la voz principal de la canción “Through the Night”. Esta espectacular incursión de Hasselhoff en el metal, se grabó en Viena el año pasado y también se filmó un épico video en el que se ve a la estrella de la TV dando toda la voz a la canción. Tienen que verlo, denle play y sorpréndanse.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

