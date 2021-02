Quién traiciona a quién

El segundo juicio político (impeachment) contra el expresidente Donald Trump exige toda la atención del público estadounidense. El presidente Trump ha sido acusado de haber cometido una ofensa en contra de la Constitución, ofensa que es increíble siquiera poder imaginarla: incitar a la insurrección en contra del gobierno de los Estados Unidos. En el juicio político, las pruebas se ofrecen por nueve diputados demócrata que actuarán como fiscales en el juicio contra Trump. Presentarán una imagen, lo más convincente posible, de cómo se fueron desarrollando paso a paso los acontecimientos previos al ataque del 6 de enero en el Capitolio y quiénes fueron los individuos que perpetuaron el ataque. Pero la evidencia presentada probablemente no podrá responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo pudo el presidente Trump haber creído que era conforme a derecho el provocar violencia para así mantenerse en el poder? La insurrección en el Capitolio es una tragedia de proporciones históricas que los estadounidenses apenas están empezando a comprender plenamente. El pueblo estadounidense merece saber la verdad de lo que ocurrió en ese fatídico día para que los culpables puedan ser castigados, y pueda protegerse el sistema electoral para que nunca más vuelva a suceder.

El Artículo II, Sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos requiere que el presidente juré “preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”. Además, jura “ejecutar fielmente la Oficina del Presidente de los Estados Unidos” y “cuidar que las leyes sean ejecutadas fielmente”. Esta última cláusula, conocida como la “Cláusula de Encargo”, requiere que el presidente haga cumplir todos los actos validos del Congreso, independientemente de la opinión de su propia Administración sobre si los actos del Congreso son adecuados o congruentes con sus políticas. Esta Cláusula de Encargo impone el deber de hacer al presidente. También establece claramente límites al presidente del “poder ejecutivo”. La toma de protesta por parte del presidente es un acto de suma importancia pues es en ese momento preciso que el candidato oficial comienza su mandato como presidente. Una vez dada la protesta, se imponen innumerables deberes, responsabilidades y obligaciones al presidente.

En el memorándum presentado por los fiscales el 2 de febrero en la Cámara de Senadores, se argumenta que “el juicio político (impeachment) es una protección contra los presidentes que violan su juramento (y traicionan ese deber) utilizando los poderes de su cargo para promover sus propios intereses políticos sobre los intereses de la nación” Los fiscales argumentan que el presidente Trump violó su juramento al intentar “sostenerse en el poder” “provocando un motín de insurrección contra la Sesión Conjunta del Congreso después de perder la elección”. Los fiscales, en la acusación presentada, manifiestan que los delegados encargados de redactar la Constitución “habrían reconocido inmediatamente la conducta del presidente Trump del 6 de enero como una ofensa para encontrarlo culpable del cargo que se le imputa”. Tal conducta, sostienen los fiscales, es claramente un “delito grave y un delito menor”, que justifica el enjuiciar a Trump y descalificarlo para que no pueda ocupar un puesto federal en un futuro.

La razón por la que los encargados de redactar la Constitución incluyeron la descalificación como una solución por la ofensa constitucional cometida por el expresidente Trump es clara: debido a que el presidente Trump atacó el proceso electoral, este proceso debe ser protegido de la amenaza que representa Trump y este debe de ser descalificado.

El abogado del presidente Trump, en la contestación que presentó al Senado afirma que, como Trump ya no está en el cargo de presidente, debido a que su mandato ha terminado, no puede ser sometido a un juicio político, y que el procedimiento en su contra en el Senado de los Estados Unidos es “nulo ab initio, es un acto afectado de nulidad absoluta, ya que va en contra del lenguaje claro de la Constitución”. Además, el abogado de Trump niega en su contestación que mientras Trump fue presidente nunca violó su juramento a la Constitución, argumentando que ejecutó fielmente sus deberes como presidente, que en todo momento actuó en la medida de sus posibilidades de preservar, proteger y defender la Constitución, y que nunca se involucró en ningún delito grave o delito menor.

La contestación del abogado de Trump es una medida un tanto controvertida cuando argumenta que Trump “emitió repetidamente declaraciones falsas afirmando que los resultados de las elecciones presidenciales fueron producto de un fraude generalizado y que no deben ser aceptados por el pueblo estadounidense o certificados por funcionarios estatales o federales”. El abogado admite que después de las elecciones de noviembre, el 45° presidente ejerció su derecho fundamental a la libertad de expresión que le otorga la primera enmienda Constitucional al expresar su creencia de que los resultados de las elecciones eran sospechosos, ya que con muy pocas excepciones, bajo el conveniente disfraz de la pandemia del Covid-19, que los estados con el argumento de disque “salvaguardar” leyes y procedimientos electorales fueron cambiados por políticos o jueces locales sin la previa aprobación necesaria de acuerdo con las legislaturas estatales. El abogado de Trump continúa argumentando que no existen pruebas suficientes para poder concluir que las declaraciones del 45° presidente eran correctas o no lo eran, por lo que niega que fueran las declaraciones falsas. Leemos que este argumento es un tanto cantinflesco.

Lo sorprendente de la contestación presentada por el abogado de Trump es que en las 62 demandas presentadas en tribunales estatales y federales que buscaban anular los resultados electorales en los estados que Trump perdió (Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin), Trump nunca presentó ni la más mínima evidencia que respaldara esta afirmación. Todas las demandas, menos una, fueron desechadas. La única demanda que no fue desechada tuvo lugar cuando un juez en Pensilvania dictaminó que los votantes no podían regresar y “componer” sus boletas electorales si no habían proporcionado una identificación adecuada tres días después de la elección. El fallo afectó pocos votos y no cambió el resultado en Pensilvania, que Biden ganó por 81,660 votos.

La afirmación del abogado de Trump de que no existe “prueba suficiente” para refutar la afirmación de que el presidente Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020 porque le fue robada como resultado de un fraude electoral, conocido como “la gran mentira”, es un golpe bajo, cantinflesco al pueblo estadounidense y puede ser un punto importante por refutar durante el juicio. Solo nos queda esperar para saber si las pruebas que se presenten podrán hacer cambiar de pensar a todos aquellos que creen en la teoría de la conspiración y el fraude electoral para que reconsideren sus creencias.

