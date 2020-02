QueremosVivirSinMiedo

La violencia de género se convirtió en una emergencia nacional. El feminicidio en México se disparó de manera preocupante, aumentó 138% de 2015 a la fecha; cada cuatro minutos una mujer sufre una violación; diario, 9 mujeres son asesinadas y el 99% de los casos queda impune. ¿Qué deben hacer gobierno y sociedad?

El hartazgo ante el clima generalizado de violencia y la falta de acción de las autoridades mexicanas registra niveles alarmantes en las movilizaciones de mujeres de los últimos días. No es una lucha de mujeres contra hombres, es una lucha por la seguridad y la vida.

Miles en todo el país salen a las calles y exigen: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”

Protestas que visibilizan un México dominado por el machismo, por el terror, por el miedo de ser mujer. Para muestra lo que sucede en Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, que concentran 35% de los casos de feminicidio en el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Movilizaciones que exhiben y denuncian una orfandad que en muchas ocasiones tiene origen en el hogar y alcanza al gobierno. Sí, las víctimas no encuentran un respaldo confiable por parte de las instituciones de impartición de justicia; prueba de ello es que de 2 mil 833 mujeres que fueron asesinadas en México en 2019, solo 726 (25.6%) son investigados como feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios dolosos de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Además, el acoso y hostigamiento hacia la mujer se incrementó más de 200% de 2015 a 2019 sin que haya un castigo severo a esta deleznable conducta. Una lastimosa realidad que agobia día a día al 51% de la población: las mujeres de México, las que aportan el 37% del Producto Interno Bruto (Inegi).

Mexicanas emprendedoras; 3 de cada 5 PYMES en el país son lideradas por ellas (SHCP), un motor de cambio en los sectores en los que se desarrollan. Sin embargo, las mujeres ganan 34 % menos que los hombres aun cuando empleo y educación son similares.

Un añejo problema que nadie o muy pocos han querido atender: la desigualdad, la falta de equidad en el hogar y en el trabajo. Éste podría ser un primer paso de sociedad y gobierno para cerrar brechas y sanar agravios.

Hoy, el grito feminista #QueremosVivirSinMiedo, retumba en México. Ignorarlo – #AhoritaNo-, (Claudia Sheinbaum) o hablar de manipulación de los medios como afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofende a las víctimas y a sus familias.

Un decálogo político no sirve y la demagogia menos. Exhortos presidenciales como el de “Le pido a las #Feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores”, sólo confirma que no entienden el problema.

El movimiento feminista que inició en 2016 se transformó en una movilización social. Cada feminicidio es un ataque a toda la sociedad. Mujeres y hombres están en las calles, en los medios y en las redes. Una nueva generación que exige diálogo y acciones efectivas en materia de seguridad.

Bien harían gobierno y sociedad en desarrollar una alianza estratégica para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas: dolor, vergüenza, baja autoestima, miedo, rechazo social, nunca podrán ser reparadas. Claro, si antes no las matan.

El mapa de los feminicidios abarca toda la República Mexicana, #BastaYa de los gobernantes cómplices, de la impunidad y de la violencia contra las mujeres. El feminicidio es un crimen, no un acto de provocación como dicen los políticos.

Vericuentos

Revés a Napito – Outsourcing

Una vez más, le dieron su dosis de ubicatex al legislador méxico-canadiense, Napoleón Gómez Urrutia. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, regresó el dictamen en materia de outsourcing a comisiones para que se incorporen las propuestas presentadas en el Parlamento Abierto. La iniciativa del líder del sindicato minero fue rechazada por los empresarios, dicen que ataca al empleo y la libertad laboral, pues busca imponer controles del corporativismo sindical. ¡Sopas!

SOS Turisteros – Senado

La Asociación de Secretarios de Turismo de México, en coordinación con la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles y la Universidad Anáhuac, presentaron un estudio donde se destaca la afectación que tendrá la desaparición de los fines de semana largos, con pérdidas para el sector del orden de los 21,512 millones de pesos. Cifra equivalente al 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto turístico anual. Esperan que en el Senado consideren estos datos para la propuesta intermedia sobre la eliminación de los “puentes largos”. ¡Uy!

@guillegomora