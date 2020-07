¡Qué vivan los lácteos!

El homo sapiens es un mamífero que disfruta de la leche aún después de la infancia. Aunque el homo sapiens pierde la capacidad de desdoblar la lactosa en algún momento de su vida, como casi todos los mamíferos, le tomamos tal gusto que es difícil renunciar a ella. ¿Sabían que se estima que el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa? ¿En qué bando están ustedes?

La leche nos es tan querida que tiene su propio lugar en el cielo. ¿Saben por qué se le llama Vía Láctea a nuestra galaxia? Parece que le debemos a Hércules el blanco camino estelar. Según el mito, Hera estaba encolerizada por el nacimiento de Hércules, Heracles en griego. Para variar, su marido Zeus le había sido infiel. Como Hera no podía desquitarse con su marido, el rey de los dioses, la diosa hizo todo lo posible evitar que Alcmena, la madre de Hércules, no pudiera dar a luz. Fue inútil. Sin embargo, Hera mandó dos serpientes a matarlo mientras dormía en su cuna, pero baby Hércules las vence. Disney, cuidando no mostrar el lado visceral de Hera, hace que Hades, señor del inframundo, sea quien envíe las serpientes a acabar con el bodoque. Ahora, un oráculo profetizó que Hércules sólo llegaría a ser un héroe, no un inmortal. Para evitarle una vida finita, Hermes, el mensajero de los dioses, lo toma y lo coloca en el seno de Hera, mientras ella dormía, para que mamara de la leche divina. Pero Hercúles mamó tan fuerte que despertó a Hera y ésta lo separó bruscamente de sí, derramándose su leche en el cielo. ¡Qué bonita familia! ¿Verdad?

Un segundo mito que explica el nombre de nuestra galaxia tiene a Zeus de protagonista. Recordarán que a los dioses griegos les gusta tener por tentempié a sus hijitos, pero Zeus se salvó de ser devorado por su padre Cronos. Su madre, Rea, engañó al voraz Cronos dándole una piedra envuelta en pañales a cambio del pequeño Zeus. La cena le habrá caido pesada al dios, pero no se quejó. Mientras tanto, Rea puso a su hijo al cuidado de unas ninfas y de la cabra Amaltea para que amamantara. Durante uno de sus juegos, el niño Zeus rompió por accidente uno de los cuernos de Amaltea, derramando gotas de leche por el cosmos.

Y hablando de leche de cabra, ¿les gusta la cajeta? ¿Saben por qué se llama así? Les cuento. Antes la cajeta solía guardarse en pequeñas cajitas de madera, y de ahí viene el nombre de este delicioso dulce de leche de cabra. En la Nueva España se empezaron a elaborar estos dulces con leche caprina, pues las cabras proliferaban en la zona del Bajío. En Celaya, todavía se puede comprar cajeta en cajitas redondas de madera; pero la verdad, es que suele ser de mala calidad. Es mejor la que venden en frascos de cristal.

No todo es leche de vaca o de cabra. Hay muchos tipos de leche; de oveja, de burra, de búfalo, de camello, de yak. Y luego vienen las de origen vegetal, como la de soya, almendra, arroz o coco, que en realidad, de leche sólo tienen el nombre. Existe otra que seguro ni se imaginan. ¿Qué tan preocupados están por su salud? ¿Estarían dispuestos a beber un nutritivo vaso de leche de cucaracha? En la India se encontró que un tipo específico de cucarachas produce “leche” en forma de cristales, y que son mucho más nutritivos que la leche de vaca. Sólo la cucaracha Diploptera punctata, o cucaracha escarabajo del Pacífico, es capaz de producir estos cristales después de tener a sus crías. Se necesitan cerca de mil cucarachas para obtener tan sólo 100 gramos de leche. ¿Se atreven a poner su granja y vivir de ordeñar cucarachas?

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal